美國超市貨架充斥各式清潔用品，電視購物頻道相關產品也經常賣到嚇嚇叫。但最近一項民調數據顯示，六分之一的美國人會拖著不去打掃居家環境，拖延時間至少1個月；受訪者當中超過半年沒打掃家裡的比例達1成。

美國民調公司OnePoll針對2000名擁有家電產品的美國人調查清潔打掃習慣，52%的受訪者曾經長達1個月並未打掃居家環境，10%則長達6個月。68%在搬進住所後6個月之內會養成打掃習慣，16%坦承從未規律打掃住家。

美國一項民意調查顯示，六分之一的美國人常常拖著不打掃住家環境。

若按打掃家居徹底程度區分，受訪者「輕鬆打掃」平均需要2小時，｢徹底打掃」平均需要5小時，後者項目包括清理家電用品、清潔窗戶，這也許是4成受訪者每年大掃除最多2次的原因。

39%受訪者甚至語帶後悔表示，當初爸媽傳授打掃方式的時候「自己應該專心學著點兒才是」。59%自認在脫離原生家庭搬到外面住之前的打掃技巧就符合一般標準；46%自認是全家打掃能力最強的人、甚至優於專業人士；43%的人覺得沒有誰比自己更愛乾淨。

這項調查的受訪者也分享打掃家居的訣竅，例如「一次收拾一個房間」、「針對特定物品安排打掃計畫每天按表執行」、「從最棘手的開始清理，接著其他家務項目會顯得相對輕鬆簡單」。

60%受訪者自認結束打掃家務時居家環境已徹底乾淨，65%自認打掃技巧有待加強。

很多人從未想過洗衣機需要固定清理。（圖／Shutterstock）

會徹底清潔淋浴間與烤箱的受訪者比例各為86%、64%；打掃結束後才發現爐台與窗戶還有髒汙未清除的受訪者各佔32%、29%。最可怕的是洗碗機與洗衣機，1成的受訪者從不清潔這兩種洗滌用的家電。

46%的人一想到打掃就怕。不確定到底該怎麼清潔空調、洗衣機的受訪者各佔21%、11%。最讓人挫折的打掃經驗以「無法去除髒污」佔42%最多，其次是把塑膠袋撕破（28%），要打掃時才發現清潔用品沒了佔25%。

17%討厭洗衣機散發出的潮濕氣味，9%不喜歡清理洗碗機裡的殘渣。48%放棄清除髒汙之前會用3種不同的方式嘗試。