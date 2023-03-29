東非狒狒中彈身亡引發各界關注，在整起事件中扮演關鍵角色的六福村29日晚間發聲明指出，園區獸醫在急救當下，發現狒狒結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，調查釐清後判斷脫逃狒狒來自六福村園區，目前園區已緊急關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並為佔用社會資源向外界道歉。

東非狒狒最初出現在桃園市平鎮區，六福村則在18日接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列。對於外界均認為東非狒狒自六福村園區脫逃嫌疑最大，但六福村緊咬園區內狒狒區防護措施並無異常，矢口否認非自園區脫逃。但新竹縣政府農業處23日前往園區實地勘察，發現狒狒數量與申報數量有落差，竟多出1隻。在六福村草率的清查方式，想瞞天過海蒙混之時，新竹縣府立即函文請六福村盡速清點回報東非狒狒數量。

此時狒狒仍一路向西，從平鎮奔向新屋，桃園市農業局集結各單位力量圍堵狒狒，更成立「抓狒戰情室」，全力搜捕。東非狒狒最後在27日被發現出沒於富岡民宅，最終死在林姓獵人槍下，面對排山倒海的責難，林姓獵人也供稱當時是一名六福村人員授意他開槍，但遭到六福村否認。

狒狒在27日中彈後緊急送往六福村，獸醫在協助救治過程中，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，調查釐清後判斷脫逃狒狒應為六福村所有。目前六福村關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管徹查及懲處。六福村表示，事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，將在30日上午正式對外說明。