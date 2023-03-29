疫後餐飲市場大爆發，裕元花園酒店最受歡迎的「喆園鮑魚中餐廳」以全新面貌登場！裕元表示，中華美食博大精深，融合粵式料理與多元菜系，呈現出最精緻美味的飲食饗宴，甚至提供台中唯一侍酒師服務，讓賓客享有最獨特的頂級餐酒體驗。

喆園鮑魚中餐廳座落於裕元花園酒店二樓，一踏入廳面映入眼簾的是頂級黑檀木紋的木作設計，其高雅獨特的深黑紫色澤，沉穩內斂的魅力讓人難以抗拒。接著吸引顧客目光的是，延伸無限空間感的玉蝶梅畫作牆，外型如同白玉盤般圓潤飽滿的玉蝶梅，含苞待放之姿像極一團團的純白棉花，伴隨出素淡高雅的格調。獨特的空間延伸設計，讓廳面視覺感更加寬闊，6個私人包廂加上廳面座位，共可接待124席位的賓客。

此外，私人包廂運用既尊貴又神秘的紫色地毯舖陳出皇室御用之意涵，在東方文化中，紫色自古以來便象徵著尊貴、祥瑞。包廂內附設影音設備，滿足用餐、會議的多元需求；甚至在服務體驗提供台中唯一侍酒師服務，讓每位賓客享有最獨特的頂級餐酒體驗；茶品上嚴選高品質的南投梨山、阿里山特選茗茶，讓賓客能啜飲台灣高山的沁香。

來到喆園鮑魚中餐廳必吃的「明爐片皮鴨」，精選宜蘭櫻桃鴨品種，受到許多老饕的喜愛，即日起限時推出「一鴨三吃套票」，4張優惠價8,000元，下殺近61折；同時也推出全新菜色，包含金湯酸菜水煮魚、鮭魚汕頭沙茶鍋、椒麻川味水煮牛煲等。

喆園開幕慶同時推出寵粉限時抽獎活動，凡於4月1日至30日消費滿千，即可獲得摸彩券乙張，獎項包含免費豪華客房、雅緻客房住宿乙晚、商業午餐券、臘味蘿蔔糕禮盒、點心兌換券等，除可享用美饌外，還能將大禮抱回家！另自4月15日起，消費滿6,666元即可獲得精緻紀念對杯乙組，數量有限，送完為止！