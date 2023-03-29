王陽明出席品牌活動，分享家中床上小故事。（SIMMONS席夢思提供）

王陽明規定自己要全身洗乾淨才能上床睡覺。（SIMMONS席夢思提供）

「Sunny」王陽明今（29）日以代言人身分出席床墊品牌台中概念店開幕，說到床墊，Sunny透露，自己最愛替女兒Katiya說床前故事，享受甜蜜的父女時光。

回想第一次體驗高檔床墊，Sunny內心驚嘆：「怎麼比我家的床還好睡！」他說床雖然貴，但人有三分之一的時間在床上，投資在睡眠是很值得的事。睡得好，人才健康，有體力追求夢想，提升生活品質，「不然睡得筋骨痠痛，花錢找人按摩，不如買張好床。」

已經成立影音製作團隊的王陽明，特別引述影壇傳奇巨星詹姆斯狄恩的話「Dream as if you'll live forever live as if you'll die today.／勇敢追夢，彷彿生命無限；珍惜當下，好似明日不再。」認為有好的睡眠才有體力及健康追求自己的夢想，體驗不同的生活。

王陽明透露女兒常要求他講床前故事，身為演員的他發揮想像力，把Katiya當作主角之一，與童話故事裡的公主一起在叢林裡冒險，「有時候我漏掉一個環節，她還會嘟嘴

吹氣說：『Daddy你忘了暴風了』，前陣子她迷上殭屍，還把殭屍編進故事裡。」笑說幸好女兒才3歲，目前說故事的功力還足夠應付。

至於自己的睡眠儀式，王陽明因為經常外出工作的緣故不會認床，睡眠時間平均為6小時，如果在家就喜歡把枕頭和靠枕堆成合適的高度，將頭靠在上頭，沈浸在放鬆的時光。

被問到床上有沒有什麼規矩？王陽明說不會在床上吃東西，而且不管再累，一定要洗澡洗頭，才會上床睡覺。說到近期計畫，王陽明說除了《角頭》影集，還有與海洋和環境保育有關的《沈睡的水下巨人》等作品，長遠目標是當製作人，拍攝劇情長片，他還透露另一個目標，就是想藉自己的資源培養新人，「我想找下一個我」。

老婆蔡詩芸4月6號生日，王陽明透露蔡詩芸想低調度過，跟家人吃飯聚餐就好。