王陽明出席品牌活動,分享家中床上小故事。(SIMMONS席夢思提供)

王陽明規定自己要全身洗乾淨才能上床睡覺。(SIMMONS席夢思提供)

「Sunny」王陽明今(29)日以代言人身分出席床墊品牌台中概念店開幕,說到床墊,Sunny透露,自己最愛替女兒Katiya說床前故事,享受甜蜜的父女時光。

回想第一次體驗高檔床墊,Sunny內心驚嘆:「怎麼比我家的床還好睡!」他說床雖然貴,但人有三分之一的時間在床上,投資在睡眠是很值得的事。睡得好,人才健康,有體力追求夢想,提升生活品質,「不然睡得筋骨痠痛,花錢找人按摩,不如買張好床。」

已經成立影音製作團隊的王陽明,特別引述影壇傳奇巨星詹姆斯狄恩的話「Dream as if you'll live forever live as if you'll die today./勇敢追夢,彷彿生命無限;珍惜當下,好似明日不再。」認為有好的睡眠才有體力及健康追求自己的夢想,體驗不同的生活。

王陽明透露女兒常要求他講床前故事,身為演員的他發揮想像力,把Katiya當作主角之一,與童話故事裡的公主一起在叢林裡冒險,「有時候我漏掉一個環節,她還會嘟嘴

吹氣說:『Daddy你忘了暴風了』,前陣子她迷上殭屍,還把殭屍編進故事裡。」笑說幸好女兒才3歲,目前說故事的功力還足夠應付。

至於自己的睡眠儀式,王陽明因為經常外出工作的緣故不會認床,睡眠時間平均為6小時,如果在家就喜歡把枕頭和靠枕堆成合適的高度,將頭靠在上頭,沈浸在放鬆的時光。

被問到床上有沒有什麼規矩?王陽明說不會在床上吃東西,而且不管再累,一定要洗澡洗頭,才會上床睡覺。說到近期計畫,王陽明說除了《角頭》影集,還有與海洋和環境保育有關的《沈睡的水下巨人》等作品,長遠目標是當製作人,拍攝劇情長片,他還透露另一個目標,就是想藉自己的資源培養新人,「我想找下一個我」。

老婆蔡詩芸4月6號生日,王陽明透露蔡詩芸想低調度過,跟家人吃飯聚餐就好。