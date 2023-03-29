大車司機拍到1輛白色轎車疑爆胎在國道上左右蛇行，且揚起的陣陣白煙也嚇壞其他車輛。（翻攝自臉書爆料公社）

別為省小錢卻花大錢！日前有大車司機行駛在國道1號上，發現1輛白色轎車疑似爆胎，陣陣白煙直接在國道上竄飛，該白車車尾也不明原因受損，後擋下巴微裂，一旁的賓士車見狀，也煞車減速後，才謹慎通過，最後白車也行駛道最右側車道，並且疑似些微失控，不斷的在車道上左右蛇行；對此，網友也表示「用生命在開車」、「路面都被刮壞了」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段1分多鐘影片，從影片中可見，大車司機行駛在國道1號上，突然在左側中線車道冒出1輛白色轎車，該轎車不明原因，其車尾後擋下巴微裂，而右前輪疑似爆胎，導致整路狂帽白煙，不僅如此，該車疑似因不受控制，在線道上稍微偏左，嚇得內線道1輛賓士轎車踩煞車減速後，才謹慎通過，最後該轎車也切道最右線道，該轎車駕駛疑努力的控制方向盤，但該轎車仍在右線道上不斷左右蛇行，也嚇壞後方來車。

影片一出，網友紛紛留言表示「他到底在想怎樣？」、「這台車實在太狠了」、「有交流道還不下去欸，真是個狠人」、「用生命在開車」、「路面都被刮壞了」、「為了省拖車費反而了更多」、「自以為省小錢，結果要花大錢」、「應該是要開到認識的車行才願意修理吧」、「就差冒火星了」、「想死別害人」。