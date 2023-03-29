Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）28日在寄給員工的信裡表示，該公司預計第二季結束前完成裁員，此次人力精簡涉及各部門，層級包括高階主管在內。公司將在3日內通知受影響員工。
Lucid表示，此次裁員將產生2,400萬美元～3,000萬美元的一次性支出。美國聯準會（Fed）持續激進升息，加上經濟衰退隱憂升高，促使美國企業積極管控支出。
業界人士表示，電動車龍頭特斯拉展開削價競爭與傳統車廠推出更便宜的電動車款，導致Lucid與Rivian這類新創業者新車需求下滑。
豪華電動車廠Lucid28日宣布，該公司將裁員1,300人，相當於總人人力的18％，以削減營業支出並為明年發布第二款電動車預留現金。這是繼汽車巨擘福特、通用與電動車新創公司Rivian後，最新一家裁撤人力的車廠。
Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）28日在寄給員工的信裡表示，該公司預計第二季結束前完成裁員，此次人力精簡涉及各部門，層級包括高階主管在內。公司將在3日內通知受影響員工。
Lucid表示，此次裁員將產生2,400萬美元～3,000萬美元的一次性支出。美國聯準會（Fed）持續激進升息，加上經濟衰退隱憂升高，促使美國企業積極管控支出。
業界人士表示，電動車龍頭特斯拉展開削價競爭與傳統車廠推出更便宜的電動車款，導致Lucid與Rivian這類新創業者新車需求下滑。
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