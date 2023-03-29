豪華電動車廠Lucid28日宣布，該公司將裁員1,300人，相當於總人人力的18％，以削減營業支出並為明年發布第二款電動車預留現金。這是繼汽車巨擘福特、通用與電動車新創公司Rivian後，最新一家裁撤人力的車廠。