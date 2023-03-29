桃園東非狒狒逃脫18天遭圍捕喪命，六福村29日發布聲明改口承認，死亡狒狒為園區所有，目前已關閉動物園區。六福村前後說法不一，網友並不意外，早在二次清點多出一隻狒狒時，就能得知園區管理一定有問題。

死亡狒狒確定來自六福村，再度引發PTT網友議論，「早就說可能是殺狒滅口了」、「死了才肯認...這水到底有多深？」、「說不是他們下令（開槍）的我是不信啦」、「之前開玩笑往六福村是回家，狒狒一路好走」。

其中多數網友直指關鍵，認為六福村管理早有問題，「意料之中啊，清點有問題就猜到了」、「清點多一隻就很難不讓人懷疑管理有問題」、「叫他清查還能查到多一隻那邊辯 現在總算認了」、「有結紮但是沒有紀錄，這管理沒問題嗎？」、「所以是多兩隻嗎？到底有幾隻啊現在」。

六福村表示，在判斷脫逃狒狒為該園所有後，立即啟動稽核機制，關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。對於事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，將在30日上午正式對外說明。