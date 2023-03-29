脫逃多日最後慘死獵槍下的東非狒狒，事發一開始各單位不認帳，都說不是自家的動物脫逃，豈料在遭到誤殺送往六福村急救後，六福村獸醫發現結紮傷口與園區狒狒特徵吻合，今天晚間「六福村終於承認了！」；聽聞此訊桃園市政府晚間回應，仍將深切檢討並全力配合調查，不會迴避相關責任。

六福村深夜發出的聲明寫道：「3月27日狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚釐清後，判斷脫逃狒狒應為本園所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查。

桃園市政府表示，雖然終於釐清狒狒來處，將持續深刻檢討過程中產生的缺失，未來更要記取教訓，堅持善待動物、尊重生命的價值。市府強調，農業局全力配合檢察官相關調查的方向沒有改變，不會迴避相關責任。

另有市府人員透露，事發當時東非狒狒最先被發現的足跡在龍潭區，由於龍潭非常鄰近六福村，以地點來說最有可能，桃園也沒有民眾飼養東非狒狒，只不過六福村從一開始就極力否認，沒有善盡管理責任。