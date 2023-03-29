3月13日，美國空軍的B-52H轟炸機搭載AGM-183A空射快速反應武器(ARRW)進行作戰原型彈(operational prototype missile)測試，然而「沒有成功」。作戰原型就是已接近量產型的測試彈。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍部長法蘭克‧肯德爾(Frank Kendall)表示，由洛馬公司(LM)製造的AGM-183A 高超音速飛彈遇到一些困難，這也使得該計畫可能面臨中止研發的危險。他說，與 ARRW 相比，美國空軍認為高超音速攻擊巡航導彈(HACM)似乎更可行，這是另一個主要的高超音速武器計劃。

在預算委員上，肯德爾表示，未來還會再進行兩次測試後，就進行中途檢討，要是困難不易解決，那麼在明年編列的2025財年預算，就要討論該計劃是否應該要繼續。

未達到音速的飛彈稱為「次音速飛彈」，在2~3馬赫的飛彈稱為「超音速飛彈」，超過5馬赫以上的就稱為「高超音速飛彈」，依照這個定義，所有的彈道飛彈都可以稱為高超音速飛彈，但是美國現在的開發標準，還加上「機動性」與「終端引導能力」，使它難以被追踪和擊落。中國大陸和俄羅斯也投入大量資源在開發這一型的武器，因此美國深感壓力，擔心自己在高超音速的研發是不是做得不夠。

上周五，美國空軍透露，他們在3月13日於南加州海外海，進行了ARRW全功能原型飛彈的第二次試射。在早期的新聞稿中說得含糊其詞，僅稱「達到了幾個目標」。

而肯德爾在星期二就明確的說「失敗了」，防衛新聞再詢問美國空軍，他們拒絕就3月的試驗結果再多做說明。

記者再問肯德爾，他說：「我們沒有從這次測試中，得到我們所需要的資料，目前正在檢查，試圖了解發生了什麼事。」