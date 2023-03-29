帝圖（6650）去（2022）年藝術拍賣成交額首次突破10億元大關，推升獲利年增42％至0.9億元創新高，每股賺4.25元，擬配發現金股利2元、股票股利2元。今年延續拍賣熱度，首場迎春拍賣會26日收官，法人估成交額逾2億元，連續兩場拍賣會成交額站穩2億元關卡。

帝圖迎春拍成交價最高拍品，首推明末四僧之一石谿的《黃山雲煙幻景圖》以1,400萬元落槌，此件由書畫鑑藏家周亮工所有，遞藏民國黃養輝，復經徐悲鴻、傅抱石、張大千等大師賞鑑題跋，增加此畫收藏價值，為台灣拍賣市場首現石谿之作。

溥心畬60周年紀念拍賣專題也有3件作品拍出千萬元以上，包括《秋山江帆圖》以1,250萬元落槌，換算一才單位面積逾500萬元成交，臺靜農舊藏《溥王孫茂林秋色圖》以1,200萬元落槌。

其他千萬元成交拍品，還有中國眼鏡公司珍藏逾一甲子的溥心畬山水精品《山館秋霽圖》以1,000萬元落槌；徐悲鴻的《迎風駿馬圖》1,200萬元落槌，此件駿馬圖民國原裝雙色精裱，歷經戰亂，由重慶再現臺灣，超過80年保存完好。

趙聚鈺先生珍藏大風堂書畫供石專題，徵集到1980年張大千繪贈趙主委夫婦之《紅梅開歲百福圖》1,150萬元落槌，突破千萬元成交作品的林風眠《仕女》等。

帝圖表示，藝術拍賣市場持續回溫，台灣生貨持續吸引買家，今年拍賣成交總額有望挑戰新高。