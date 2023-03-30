台語歌手郭婷筠今(29)日平安生下第二胎「澎澎」，跟老公彭正同步在臉書報喜，還笑說這天剛好是夫妻倆的4周年結婚紀念日，驚人巧合讓他們又驚又喜，直呼：「真的超會挑日子～」

郭婷筠29日在臉書表示：「可愛的『澎澎』平安來這個世界上跟大家見面了噢」，還發現一個巧合：「3/29剛好是爸爸媽媽的4週年結婚紀念日，以後生日跟結婚紀念日一起慶祝。」

郭婷筠表示第二胎跟大兒子「小澎Q」長得很像，而且沒讓她生產時痛太久，現在只希望小孩平安健康長大，除此之外，郭婷筠不忘感謝老公彭正全程陪產，為她加油打氣，而彭正也心疼老婆生孩子的不容易，「謝謝我的女神婷筠，辛苦了」，並承諾讓一家四口過更好的生活：「我會更努力讓這個家更好！」

對此喜訊，經紀公司表示郭婷筠這一胎是先落紅，然後肚子覺得悶痛，問過醫院護理長確定是產兆，郭婷筠就悠哉地洗澡完，再優雅地去醫院後，開始有陣痛，一測量子宮頸已經開到4公分，馬上就在醫院待產，最終順利產下小孩。

其實，郭婷筠前3天才曬出超美孕肚寫真，穿著純白露肩禮服的她，四肢比例相當纖細，不看肚子的話，很難想像是孕婦，她還開心問老公彭正：「我有水否(我漂亮嗎？)」，彭正的回應也相當幽默：「否⋯是超級水ㄟ」，精準戳中郭婷筠的點，讓她超開心回：「懂生存喔」，而對體重問題，經紀公司表示郭婷筠只有胖5公斤，算是控制得宜。