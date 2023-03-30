A-Lin近期正在緊鑼密鼓籌備「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會，8月19日高雄巨蛋門票日前開賣，當天粉絲準時上線搶票，門票在1分鐘後被搶光，網路上一片哀嚎，紛紛在A-Lin的社群上求加場，甚至十分有創意地改編A-Lin的代表作〈摰友〉〈有一種悲傷〉等歌曲，轉達求加場的心意，讓A-Lin好笑又感動，也深深感受到粉絲的熱情期待，在緊急和主辦單位商量後，火速宣布8月20日高雄再加一場。

得知第一場門票秒殺後，A-Lin十分開心，也很感謝粉絲一路以來的支持，她開玩笑講反話表示請主辦單位盡量加場，「就我的實力本來就該3場才對呀！不知道為什麼還要加場這件事，主辦洽裡麥吼心（主辦請放心的意思）。」

忍不住落台語的A-Lin已在緊鑼密鼓安排歌單和內容中，希望能帶給高雄場的觀眾不同以往的新意，而她愛唱歌出了名，一上台就不想下台，實力、體力和唱功都十分驚人，往往下了台還欲罷不能，還想繼續唱，之前演唱會的安可部分，都是工作人員三催四請才肯離開舞台，這次粉絲熱情的支持，更讓她發出豪語說：「還要再加場都不是問題。」