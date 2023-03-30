你知道你的官祿宮（事業）運勢如何嗎？屬鼠同學工作運旺，累積技術被看見；屬虎同學雙財路、兩份工作，工作運不錯；屬龍同學才華洋溢，但私底下需整理爛攤子；屬猴同學工作運佳，桃花運強；屬豬同學官運穩升，慎防桃花。還有更多的驚喜等著你，趕快來看看你的運勢吧！

屬鼠的同學：工作運旺，累積技術被看見

屬鼠的官祿宮是太陰星化科，三方四正、左輔右弼、文昌文曲及祿存全部進來，代表是工作運很強旺的一年。其中太陰星化科代表的是出名，太陰星代表累積，可能是你累積已久的技術終於被看見，另外太陰星也代表女性，也有可能是你在女生之中，變得特別的出名。其中有趣的地方是鈴星這顆煞星，暗合了一顆火星，意味著你有火星及鈴星都屬於火光很亮的時候，然後加上化科，整體來說就是出名的一年，加上工作運很旺，會讓你非常的出名。因此屬鼠的你，如果從事需要站在前臺的工作，相信是會有所收穫的一年。

屬牛的同學：資源豐富，但要跨過自我關卡

屬牛的官祿宮，是廉貞貪狼星加天鉞星，還有天馬星組合在一起，以及貪狼星化忌。當廉貞、貪狼星加化忌的時候，就意味著你會處理非常多與法律、美學、桃花相關的事情。換句話說，你在工作上會處理非常多桃花、異性有關的事，並且會讓你很不爽。天馬星代表奔波，你可能會有很多其實沒那麼想做的事，或是你想做卻做不到的事，於是你既不開心做這些，又得要四處奔波。而這些事還會跟年長的女性有關，比如說是一位年長女性分配下來的任務，這些任務又是你覺得做起來「哇！真的很難」或讓你很不想做，也有可能是做不到你要的樣子，這就是你要跨過自我這一關。

不過呢，你的巨門化權跟太陰化科夾了貪狼化忌，代表你是很有資源的，你可以取得很多人的期待，拿出很多好的做法，隨著也會有很多貴人出來幫你解決問題。只是你自己對於作品會有很多執著，加上困境和發展太快，快到你自己會覺得「好像沒有辦法穩住它」、「有點失控了」，導致你的工作上產生很大的變動，不過放心，正是因為貴人很多，不用太擔心。

屬虎的同學：兩份工作、雙財路，工作運不錯

屬虎的官祿宮是巨門化權，巨門化權代表的意思是兩份工作，對宮有祿存也代表多一份的工作，因此你在2023 年的時候，很容易有兩份主要的工作要向前進，有兩條財路來幫你賺錢，就表示你的正財有兩條。另外還有天喜這顆星在，當巨門化權加天喜星的時候，意味著你工作上面的表現是相對討人喜愛的，在整個三方四正裡面有右弼跟文昌星在，也意味著寫作、還有女性貴人的資源會滿多的，升官、有收入，因此整體來看，是不錯的工作運喔。

屬兔的同學：容易升官提拔，但要小心爛到極致的爛桃花

屬兔的官祿宮有天相星，這是一顆代表連結的星星。所以你的工作很可能成為一個連接者，或是成為一個平臺，把大家放上來之後，大家把事情做好，在這中間你的天相星還有天魁星跟天鉞星的幫助下，你容易被一些政府或大的機構選中，他們會覺得你做得很不錯，加上巨門星化權進來，代表你有權力，所以有一種升官被提拔的感覺。另外對宮的紫微破軍化祿很強烈，你有可能突然被選中升官，讓整個人的狀態像是提升了一階，你變得很高階的時候，就要小心，因為同時伴隨著貪狼化忌在，意味著可能有爛桃花跟著貼上來。當爛桃花一貼上來，加上擎羊跟陀羅同時夾擊，哇！那真的是爛到極致的爛桃花，可以說是2023 年的超級爛桃花，千萬千萬要注意。絕對不要因為自己升官或往上爬後，就有了大頭症，你要知道，你的權力不是你的，都是別人給你的。既然都是別人給你的，就不需要太自傲，建議是遠離這些桃花會更好。

屬龍的同學：鳥事多、才華發揮、私底下需整理爛攤子

屬龍的官祿宮，是天同天梁星坐在官祿宮裡面，三方四正裡面有左輔文曲又有祿存，意味著工作上面鳥事會很多。天同天梁星代表就是鳥事很多，加上你有點懶散，被逼著不得不前進。不過因為有科、有祿，所以有名聲能夠發揮你的才華。賺到錢雖然不多，但因為暗合了貪狼化忌，就意味著你工作上發展的事情是穩定的，大家都覺得你很不錯，即使鳥事很多，還好最終都是沒事的。不過其實你自己會知道，你有很多想做的事，只是私底下是一團混亂，宛如一堆爛攤子在底下等著你去收拾。所以2023 年，在明面上你都可以解決，但反觀暗面裡，你仍會覺得鳥事很多、很混亂。

屬蛇的同學：工作勤奮受提拔，桃花需警惕

屬蛇的官祿宮，遇到武曲七殺加火星坐在這裡面，外加有天魁、天鉞進來，意味受長輩提拔，工作上會有很多的機會出現，也會有許多長輩在看著你。武曲七殺代表的是屬於基礎的奮鬥和努力的付出，所以可以說2023 會是你勞碌的一年，但你所付出的勞碌是會被長輩看見的，有機會就能夠平步青雲。不過，受到貪狼化忌跟天姚星影響，若你在發展的過程中有什麼桃花的問題，極有可能造成你功虧一簣喔！所以要特別注意自己和異性間的分寸界線。

屬馬的同學：海外運勢佳，工作有升遷機會

屬馬的官祿宮，在2023 年裡面正坐太陽、右弼、文昌及鈴星。因此你的太陽、太陰呈現對坐，代表你跟海外很有關係，或是你的工作容易有日夜顛倒，還好有越夜越美麗的趨勢。因為你的太陰星化科，那左輔右弼、文昌文曲都進來時，就一定是吉利的結構，所以你的官祿宮運勢是很強旺的。另外你的官祿宮裡還有一顆鈴星在，同時暗合了一顆天魁，代表你會有被提拔的機會，雖然連帶會有潛在的問題，好在不用太擔心，因為你官祿宮夠吉利，工作的發展是非常不錯的。

屬羊的同學：扮演凝聚大家的角色，無需擔心工作能力

屬羊的官祿宮是陀羅星，這顆陀羅星基本上被貪狼星給射穿了。你所執行的每件事情，都會讓你覺得這不是你自己一人能施得上力氣的，要旁邊的人來幫忙才能做得好，因此會有種「自己為什麼要在這裡」的心情，好像完成的事情，大都跟你沒有什麼關聯。不過不需要太過擔心，因為你今年的運勢就是註定要扮演「將大家接在一起的角色」；大家做得好，你就會跟著好。即便你感受到自己在事情上無法使力貢獻，覺得好像工作運不好，但換角度想，你爛不爛也無所謂，旁邊的人會幫你把事情做好，每件事就會在你有點莫名其妙的狀況下就解決了。

屬猴的同學：工作運佳，桃花運強

屬猴的官祿宮是天機星跟祿存星，另外還有紅鸞星在裡面，所以你容易在工作上遇到心儀的對象，或是你的工作跟桃花很容易有關係。祿存星代表了兩份工作，所以你除了檯面上的工作，自己私下還有一份工作，但這兩份工作都跟桃花滿有關的，所以在工作上，你有很多表現自己的機會。工作上的桃花運很不錯，即使工作不斷地變動，因為三方四正裡面，科、祿、權都進來了，所以工作還是非常順利，就算你今年真的是鳥事很多，工作上還是能夠順順利利地解決，得到很多的肯定，逢凶化吉。所以恭喜你，2023 年你的工作運很棒喔！

屬雞的同學：轉換突破，需注意得罪他人成為後患

屬雞的官祿宮是，紫微破軍化祿加上擎羊星和天姚星在這，表示你在工作上會有巨大的轉換。紫微破軍的能量催化下，使得你能被大家所看見，所以你會有個超級突破的行為。你可能會因為一股衝動打破了僵局，但因為你打破這個僵局的時候，很多事情其實你根本沒有準備好，又導致你很多願望無法達成。然後擎羊星在這，勢必會造成一些傷害，代表你做的過程中會傷害到很多人，所以你在發展的過程中算是快速又有效率的，所以是可以真正的達成一些結果。中間又有天姚星進來的時候，你有非常多表現自己的機會，所以2023 年會是一個你被大家所看見的一年，同時也是快速進展的一年，只是在這過程中，產生的問題就會是得傷害跟得罪很多人，務必要記得好好處理這些人，免得他們變成你的後患。

屬狗的同學：注意桃花問題，工作不穩定需低調

屬狗的你，2023 年官祿宮是空宮，空宮即意味著你今年的工作不是很穩定，另外暗合了貪狼化忌射進來，代表你的工作有一些鳥事，會因為桃花的問題而變得非常嚴重。其他你要特別注意的事情是，你本身的工作運勢，在2023 年會是很多貴人相助，但你要低調做，才會做得很好，你高調做的話就會容易爆炸。總之，2023 年要格外的低調，如果你自己是在被大家關注的情況下，你又做得多的時候，你的工作反而是很不穩定的，很容易一下就爆掉了，不過換作你低調做，穩穩做，讓大家都來幫忙的話，事情反而還會比較順利一些喔！

屬豬的同學：官運穩升，慎防桃花

屬豬的官祿宮，在2023 年是天府星正坐。一般來說天府星代表穩定，坐在官祿上有天魁，三方四正還有天鉞，代表年長的長輩會提拔你，你也會很穩定。而且天相星具有權力的能量，當進到天府星裡面，你的位置會往上提升。可是如同我們講過，雖然會因為這樣往上提升，但受到桃花星的影響，如果你今年遇到有異性想要貼上來，工作就會因為這異性變得不穩定了。要記得，即使升官了還是要潔身自愛，不然的話很容易馬上就被長官掐住脖子，就從你的位置被調離了。

（本文摘自《簡少年現代生活改運書》／時報出版）

【內容簡介】八字輕、命盤差、沒桃花、財運爛、面相普通……難道這輩子就只能這樣了嗎？

──別對人生失去信心，生活中隨時隨地可改運！

〈給不夠好運的你〉明明命盤很完美，為什麼運氣還是不夠好？

〈給覺得被月老放棄的你〉月老廟拜了好幾家，就是遇不到另一半，為什麼？

〈給統一發票兌獎都槓龜的你〉沒有偏財運，靠著死薪水要怎樣才能財富自由？

〈給嫁不到豪門、也沒當上富豪的你〉沒有天生富貴相，有錢的祕密到底是什麼？

〈給老覺得自己卡到陰的你〉八字輕重到底準不準？要怎麼做才能避免靈界朋友找上門？

吃素、唸經、多行善，真的可以改變運氣！

好好照顧盆栽，就可以讓自己的狀態越來越好！

吃飯細嚼慢嚥，讓脾胃健康，就能改善財運！

──別懷疑，這些小方法都有其原理，「改運」就是這麼簡單！

命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。

不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。

「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造！

【作者簡介】簡少年

人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。以紫微斗數、面相、風水見長，2021年獲得全球算命師大賽季軍，2022年獲得Youtube十萬訂閱獎牌。

同時創辦全球最大新創占卜企業，桃桃喜（Taotaoxi），以大數據科技與AI為願景所發展的占卜科技新創公司，其中以偕同微軟AI技術開發之面相AI服務最為出名。