台東縣政府在清明連假祭出【東浪嘉年華 feat.尬電】，將在杉原灣舉辦全台最Chill露天沙灘音樂會，以「原創性」與「在地化」集結各類音樂中的翹楚，演出陣容曝光後隨即引爆熱烈討論，包含玖壹壹、Matzka、DJ KOO 具俊曄、動力火車等重量級藝人都在其中。

活動除連四晚開唱的沙灘音樂會備受大眾矚目，白天更有五大沙灘遊憩活動，4月1日至4月2日連日兩天舉辦台灣沙灘排球挑戰賽，今年活動也增添三大親子項目，4月1日至4月5日有親子趴板體驗、親子沙雕體驗，以及與在地「莿桐部落」合作的南島沙灘部落體驗。此外，杉原灣的天空也將以五彩繽紛的大型風箏妝點，邀請民眾一起享受台東獨有的迷人景色！

台東縣政府提醒前來參加活動的民眾，因應連假，台11線沿線不開放停車，屆時也將進行交通違規取締，活動會場僅開放機車、救護車、攤商、工作車輛及接駁車進出，民眾可將車輛停在馬亨亨大道，轉乘「免費接駁車」到會場。

台東縣政府再次呼籲民眾「不開車、少騎車、搭接駁」，免費接駁站設置於馬亨亨/勝利街口、原住民會館(臺東森林公園入口對面)及杉原灣三地。為保持交通順暢，請民眾務必將車輛停放在馬亨亨大道轉乘「免費接駁車」，免費接駁服務將從4月1日至４月4日下午13：00起進行進場班次巡迴接駁；而離場班次則自13：30起至24：00，一直至民眾散場完畢為止。

除了免費接駁外，也將於杉原灣現場、加路蘭、富岡地質公園(小野柳)及財政部國稅局臺東分局旁設置計程車臨時上下車區協助疏運排隊人潮。如搭乘興東客運班次的民眾，可在杉原站下車後步行到會場，相關交通疏運措施及活動資訊請上【東浪嘉年華】官方粉絲團查詢。

臺東縣政府廣告