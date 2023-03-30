買房好難！一名資深北漂族在台北租了25年的房子，現在三個小孩都已成年，打算將手頭上的500萬現金拿去當頭期款買房，剩下的房貸由三個小孩負擔，未來房子也是小孩均分，至於如果小孩未來結婚有何打算，資深北漂族則回應「自己想辦法」一連串做法引起網友們熱議。

一名網友在PTT論壇上發文表示，不到50歲的同事是資深北漂族，長年租屋後最近突然說要買房，鎖定汐止電梯三房，預算落在1500至1800萬之間，頭期款是手上的500萬存款，貸款則是要出社會的三個小孩負責，老大兒子是公務員，老二女兒是護理師，老三小兒子則剛考上軍校。

資深北漂族認為，三個小孩每個人出1.5萬，貸款一千萬應該20年就能還完，以後他過世，房子也會是三人均分。原Po順口一問，「以後小孩結婚怎麼辦？」資深北漂族則回應，「當然是自己想辦法啊。」

此事讓原Po相當傻眼，直呼，「小孩除了幫你扛房貸，結婚成家還要自己想辦法，然後說的很大方，房子會留給小孩，這位大哥還不到50啊，還得等你30年才能分到500萬，而且也不算什麼遺產，因為很大一部分是自己繳的，如果有這種老爸，年收200都不一定買得起房。」

話題引起網友們熱烈討論，正反兩面的意見都有，有人認為，「這種共同持有的，父母往生後續問題會很多」、「這個案子最麻煩的是，全部的錢都混在一起，以後有人急用錢就有得吵了」、「還不如繼續再租25年房，小孩直接500萬存款各自買房」、「這老爸可算是三個孩子的少子化推手」、「養兒防老，耽誤小孩子的一生」、「沒房真的不要生小孩來害人。」

另一方面有網友持不同看法，「買房就是存錢啊，以後漲了會感謝老爸的」、「這就是一般父母會做的強迫儲蓄」、「1萬5千元就當孝親費，還好啦」、「有看過全家一起繳房貸繳清的，已經買第二間了，家人之間有共識最重要，最怕中途反悔」、「不能說是好老爸，但也不能說不好吧，至少也是500萬平分給3個小孩的概念，小孩付的利息根本不到500萬，怎麼算都不算太虧。」