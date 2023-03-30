俄羅斯入侵烏克蘭遭受西方制裁，世界貿易的分裂也越趨明顯，日媒指出，一個以俄羅斯為起點的新經濟圈正在形成，比對2022年和2021年的貿易數據，發現中國、印度和土耳其這3國對俄的貿易大幅增加。

根據日經中文網報導，中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，2022年對俄的貿易額年增29％至1902億美元，對中國來說，進口便宜能源是貿易的支柱，此外，中國也在透過增加汽車等產品的出口，以支撐遭受制裁的俄羅斯經濟。

至於印度方面，2022年前11月對俄貿易也增加至上年同期的3.6倍，貿易額達到379億美元。而從土耳其來看，對俄包括化工、電子產品和服裝的出口增長強勁，貿易額增2倍至681億美元。

除了上述這些國家外，埃及也在增加水果和塑膠等日用品的對俄出口。日本貿易振興機構亞洲經濟研究所專家早川和伸指出，印度和埃及對俄烏戰爭保持中立立場，這些中立國家正從經濟脫鉤中受益。

在關鍵戰略物資方面，半導體可以轉用到導彈、無人機等軍事裝備，包括台灣和韓國廠商等都遵守美國對俄禁令，但中國仍一直向俄羅斯出口半導體，2022年的出口量比前一年大增2.3倍。

在俄烏衝突2個月後，國際貨幣基金組織(IMF)預測俄羅斯2022年經濟增長率為-8.5%，但之後不斷上調預測，到今年1月底調整為-2.2％。報導稱，俄羅斯受惠新貿易關係，國家經濟獲得支撐。