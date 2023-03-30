美國擬全面封殺TikTok，禁止美國人使用這款應用程式，但考量其熱門程度，不少人都在TikTok有事業，禁令的執行並非易事。事實上，美國手機排名前五熱門的應用程式中，就有4個來自大陸。

華爾街日報報導，根據調查機構Sensor Tower數據顯示，美國iOS和Google Play商店下載排行前五名，幾乎被大陸應用程式霸榜。截至3月前三周的數據，排名第一的是大陸拼多多旗下電商平台Temu，第二、第三是TikTok和影片編輯軟體CapCut，第四為快時尚業者Shein，第五則是臉書（Facebook），也是前五名唯一非大陸應用程式。

報導指出，這些應用程式在大陸市場已經趨近飽和，開始向全球拓展市場尋求成長。大陸企業透過在大陸測試10億用戶偏好，優化AI模型，再將技術出口海外，不惜砸重金在美國宣傳自家應用程式。

隨著美中對抗愈發緊張，這些大陸公司被迫和大陸「保持距離」，以免步入TikTok後塵。Shein於2021年變更母公司註冊地點至新加坡；Temu總部則設立在波士頓，母公司拼多多則在德拉瓦州。

報導稱，這些應用程式的成功並非偶然，公司執行一種名為「賽馬」的策略，指派多個團隊研發產品或功能，從中選出表現最佳的，透過擇優汰劣來分配資源。據一名前字節跳動工程師表示，字節跳動是執行這項策略最徹底的公司之一。