前總統馬英九27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥 振興中華」並寫下民國紀年「百十二」，更在致詞中提到「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」。至於此舉是否會讓兩岸破冰，前立委郭正亮29日就表示，「不是馬英九決定的，不要寄望民進黨，要寄望國民黨的總統候選人跟黨主席朱立倫怎麼接這個球」。

郭正亮29日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「因為馬英九不是國民黨現任的黨公職，後續就是看國民黨的總統候選人，跟黨主席怎麼接他的球」，至於是不是破冰跟春暖花開，郭正亮認為，「不是馬英九決定的，不要寄望民進黨，要寄望國民黨的總統候選人跟朱立倫怎麼接這個球」。

郭正亮強調，「我覺得馬英九去只是有一個立即效果，因為剛好搭上蔡英文去美國，使得中國大陸對台灣可能有的抗議降低了火藥味，而這件事對馬英九絕對是加分，因為他做了比較體面的表述，這是事實」。