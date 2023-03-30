總統蔡英文29日出訪中美洲邦交國，過境美國的行程引發熱議。前立委蔡正元在《頭條開講》節目表示，美國民主黨政府怕共和黨眾議院議長麥卡錫操作宣傳優勢，要沖淡麥卡錫在反中旗手的地位，所以叫蔡英文4月初訪貝里斯、瓜地馬拉，因為剛好麥卡錫這時間有空，讓他不能來訪台灣。民主黨的立場是蔡英文不要玩過頭，傷害到民主黨的利益，變成好像共和黨在操作大肆宣揚就不得了，所以蔡英文只是兩黨博弈的棋子。

蔡正元表示，蔡英文要到雷根圖書館跟麥卡錫見面，又是共和黨的基地，民主黨全部躲得遠遠的，大概頂多通通電話而已。再來，白宮說我們民主黨政府的官員，沒有一個會去接觸她，因為她是私人行程，過境，我們沒有邀請她來。所以柯比好緊張，趕快說沒有沒有，是過境。

蔡正元提到，也就是說，共和黨想要藉著麥卡錫訪問台灣，來取得一種戰場跟宣傳上的優勢。民主黨害怕這種宣傳優勢會變成共和黨的主題以及主戰場，所以就使喚蔡英文，妳就不要掃墓了，清明節妳就不要乖乖待在家哩，給我跑到美國來，妳人4月上旬不在台灣，麥卡錫就不能去了。

「因為麥卡錫剛好這個時候有空！」蔡正元指出，一看到麥卡錫的工作時程表，其他時間走不開，就這個4月初。所以為什麼先跑到紐約去？就是這個原因！故意抓好了時間，然候美國馬上打電話給貝里斯、瓜地馬拉，說接待一下、接待一下，妳去貝里斯、瓜地馬拉幹嘛？

「什麼事都沒有啊，妳是去看馬雅文化？妳是旅行團是不是？」蔡正元直言，要去參觀馬雅的世界文化遺跡？馬英九也去過，很多人都去過，沒什麼了不得的。

蔡正元強調，重點就是說，民主黨政府擺出一個戰勢，要沖淡麥卡錫在反中旗手的地位，蔡英文只是他的棋子。那棋子來，他又不想被蔡英文反操作，利用這個機會大肆宣揚，反而有利於共和黨，或民進黨自己的利益，而損傷到美國民主黨的利益。民主黨的立場是說，妳玩妳的，我也支持妳，但是妳不要給我玩過頭，傷害到我的利益，好像說共和黨在操作這個？那就不得了了！