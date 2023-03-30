總統蔡英文29日出訪中美洲友邦，並將過境美國，但卻被美方定調，將不會有官員會面。前國安會秘書長楊永明29日在《新聞大白話》節目強調，這是美國政府拿蔡英文過境當作踏腳石，跟北京去做一個交易或表態，希望能夠重新撮合中美之間至少的高層對話，蔡英文過境被利用了。

「蔡英文這次在紐約，不會有任何政府官員和她見面，這個訊息很清楚了！」楊永明表示，過去很擔心，包括商務部長，或賀錦麗會不會跟蔡英文見面？現在他們講出來了。這什麼意思？通話、取消簡報、美國國安會說沒有官員，這是在管控，這是拿蔡英文總統訪美、過境美國，當作一個踏腳石，跟北京去做一個交易或表態，希望能夠重新撮合中美之間至少的高層對話。

「我們覺得，我們這個過境美國的行程，又被利用了！」楊永明強調，當他這麼做的時候，反對他的這些共和黨們，甚至蔡政府，會不會有另外的操作？所以有些人就把話先點出來。所以千萬不要認為，雖然是馬英九前總統同時去中國大陸，也許解放軍不會在這個時間點，跟麥卡錫見面的時候，做什麼大的動作，可是很難講！因為要有一些大的動作，才能夠滿足一些人。

楊永明直言，所以美國對這個的管控很明顯，而且把他當作一個踏腳石。