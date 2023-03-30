桃園脫逃狒狒最終以死亡收場，讓民眾相當憤怒，未料六福村29日晚間改口承認狒狒為自家脫逃的，點燃網路怒火，不少網友立刻灌爆六福村臉書，痛罵「殺狒滅口」，揚言抵制，更稱現在開始相信獵人的說法了。

狒狒之死由於竹縣府、六福村、桃市農業局與獵人各說各話，成為羅生門，當時林姓獵人指出，是在場的六福村獸醫指示開槍，才會瞄準屁股開火，沒想到造成狒狒傷重不治，自己也相當難過，對此六福村大動作反擊，揚言提告，獵人則稱自己絕不背黑鍋，也將請律師對抗。

如今案情大逆轉，六福村承認狒狒為自家脫逃，瞬間引爆網路炸鍋，不少網友深夜灌爆官方臉書，揚言抵制：「再也不去六福村了」、「原來獵人說的都是真的」、「說一個謊要用更多謊言來圓」、「叫獸醫出來說清楚！」、「還真的是獸醫下令開槍」、「看起來不只多一隻呢」、「會不會有更多狒狒在外面遊蕩」、「根本想滅口」、「打從一開始就在騙」，但也有人支持打氣：「是六福村的不代表六福村下令吧」、「狒狒會死是農業局跟獵人害的，不關六福村的事情」、「加油，有錯就改，希望你們挺過去」。

對於此事，六福村將在30日早上10點半召開記者會說明。