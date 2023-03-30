犯罪率逐漸升高，但都是些妨礙公務的罪名？網上有專門分享正妹的IG帳號「bcard. bcard」，貼出最新一篇「全台最正女警地圖」貼文，立刻引起網友紛紛討論，也力挺喜愛的正妹女警，然而，其中1位女警疑似名字打錯，竟然也釣出本尊在網上指正回應「哈囉我是3本人，但我的名字不叫張有君」，此舉也笑翻一票網友。

IG上專門分享許多正妹照的「bcard. bcard」分享一篇「全台最正女警地圖」貼文，台中市員警「楊舒婷」、桃園市平鎮交通分隊「林筱綺」、桃園市政府警察「若維」（強調不是張有君，是若維）、台北中正二分局「陳柏婷」、野柳派出所「張裔姁」、高雄湖內分局「吳奕嫻」、高雄保三總隊「葉依寧」。

網友一見嗨翻，並且力挺喜歡女警紛紛留言表示「宜蘭張瑞芳」、「大溪最正女警」、「唯一支持，中山最正」、「怎麼可以少一個彰化」、「斗六最正女警賴O文，最正沒有之一，至少也能排在全國最正女警前10」、「把我的孝芸放哪」、「犯罪率逐漸升高，但都是些妨礙公務的罪名」。

由於，桃園市政府女警名字遭打錯，還掉出本尊「若維」浮出水面指正「哈囉我是3本人，但我的名字不叫張有君」，也笑翻一票網友紛紛留言表示「有君的名字」、「笑死」、「來看有君」、「那張有君是誰」、「請有君以火力支援我」、「除了你其他叫我有君的都是敵軍」，不過該名女警「若維」也在留言區表示「我辭職了，可以來高雄找我接睫毛」。