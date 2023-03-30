有位壽星遭到友人用「惡整」方式慶生，用保鮮膜綑在鋼管上，並且在台中市公益路上「遊街慶生」，遇到尖峰下班潮壽星露出哀怨眼神。

生日變成受刑日！日前台中市公益路上，有位男子遭保鮮膜全身綑綁在1輛粉紅色貨車後斗上「遊街」，疑遭友人用「惡整」的方式慶祝生日，男子一臉哀怨的表情全都寫在臉上，由於遊街的時段是尖峰下班塞車時間，也讓過路人紛紛看傻眼並笑翻；不過，這樣的行為恐已違反交通法規，最高可開罰1萬8千元。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段27秒影片，她表示「在尖峰下班塞車時間慶祝生日，那我也只能祝你生日快樂了」，並標記在台中市公益路上；從影片中可見，1輛經特殊改裝的粉紅色貨車，其後斗上站著1名戴著黑框眼鏡的男子，男子身上還背著包包，疑似遭友人「惡整」，用保鮮膜將男子整個人與鋼管綑在一起，哀怨的眼神也讓過路人笑翻。

貼文一出，網友紛紛留言表示「生日快樂哦」、「誤交損友啦」、「這就是我生日都神隱的關係」、「生日不要亂跑是對的」、「年輕真好，生日快樂」、「他是玩真心話大冒險的輸家嗎？」、「畢生難忘的回憶」、「恥度真大」、「什麼時候生日變成受刑日了」、「遊街示眾」、「還給戴口罩不錯了」。

據黎明派出所長王凱政表示「依違反道路交通管理處罰條例第三十條第一項第六款，可處新台幣三千元以上，一萬八千元以下罰鍰」。