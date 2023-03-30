許多人都聽過每天走路一萬步，有益維持健康的說法，不過現代人由於工作忙碌，往往缺乏時間運動。事實上，「一萬步」這個數字源自1964年，當時日本正在舉辦東京奧運，一家生產計步器的廠商為了搶搭奧運商機，把自家產品命名為「萬步器」，自此之後，日行一萬步便蔚為風潮。

如今，針對成年人究竟該走多少路，科學家做了仔細的研究，並發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）。根據《每日郵報》報導，加州大學洛杉磯分校的研究團隊從美國全國健康及營養調查（National Health and Nutrition Examination Surveys）中，取出3,101位、平均年齡落在50歲成年人的步行數據，把這些資料與他們10年後的死亡證明（若有的話）相比，發現比起每周步行不超過8千步的參與者，一周走路1到2天、每天8千步，就能降低15%的死亡風險（包括心血管疾病）。

類似的變化在長者身上更為明顯。平均而言，65歲以上的長輩一周若走1到2天、每天8千步，死亡風險可降低20%。如果天數增加為3至7天，每天維持在8千步，那麼死亡風險可再降低12%。

這個研究結果說明了只要一周能抽出1到2天，進行8千步的長距離行走，就能對健康帶來有意義的變化。因此就算無法每天運動，也不要氣餒，試著把目標拉長到一個星期，循序漸進地走路，保持身體活動，長久下來必能產生正面的影響與改變。