日本23歲正妹Rin(りん)大學畢業後，曾在名古屋經營一間美容院，不料卻因為疫情衝擊，經營不善破產，後來她決定以Youtuber身分重新出發，靠著在北海道鶴居村拍攝釣魚、種田的生活點滴，如今粉絲人數已衝破49萬，沒想到最近她透露早已逃離該地，因為被男性居民長期騷擾，讓她苦不堪言。

Rin日前在頻道發布一支以「我來解釋為什麼逃離村子」的影片，她表示村裡有男性居民對她騷擾：「我想見妳」，儘管她極力拒絕，謠言卻越來越多，後來Rin跟一名村內長輩求助，對方非但沒有提供實質幫助，還奉勸她跟男子單獨見面，因為對方的爸媽是國會議員，惹毛他會在村內混不下去。

因此Rin在1年前在媽媽的協助下，搬到北海道東北部的知床半島，沒想到竟接到經紀公司電話，得知她的鶴居村舊家被多名男子攻擊，還是在她搬走不久後，因此她再也不能回到村莊，Rin透露到現在才公開此事的原因是，經紀公司旗下有許多未成年觀眾，擔心會影響他們，不過她強調騷擾事件跟鶴居村無關，盼外界不要針對鶴居村本身抨擊，這純粹是該位居民的個人問題。而鶴居村常吸引丹頂鶴飛來休息，仙境般的景象也有著北海道最美村莊美名。

過去Rin在名古屋創業開了一間美容院，那時她才剛畢業，對未來充滿憧憬，沒想到後來爆發新冠疫情，嚴重衝擊生意，最終將美容院轉賣給別人，不過她很有毅力，在探索人生目標的過程中，大學就有在學拍片的她，正式當起Youtuber，總共232部影片，真實紀錄她在北海道的生活點滴，吸引49萬人追蹤。