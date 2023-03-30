張育成去年底曾舉辦一場義賣活動，將自己征戰大聯盟的球具拿出來拍賣。（林郁平攝）

在2023 WBC世界棒球經典賽有傑出表現、榮獲最佳一壘手獎項的「國防部長」張育成，順利擠進美職紅襪隊開季名單，在雙重激勵下，讓中華職棒球員工會舉辦的義賣活動熱鬧滾滾，一顆張育成簽名的紀念球30日凌晨再度以12萬6000元的高價結標。

這場球員工會舉辦的義賣活動，日前一顆中華隊全隊簽名的紀念大球，才剛創下25萬6000元的天價紀錄，原本應該在29日晚間11時結標的張育成簽名球，在國防部長的高人氣下，球迷不斷增額導致自動延長了一個多小時，直到今天凌晨才以12萬6000元的價格結標，為義賣活動第二高價。

張育成在接受徵召前，去年底曾在桃園舉辦了一場2022MLB實戰球具公益拍賣活動，將自己在大聯盟征戰的球衣、球棒等拿出來拍賣，當時以母親節粉紅球棒以15萬元標出最高，其次為紅襪隊全部球員簽名的球衣13萬元，這顆12.6萬元的經典賽簽名球，可在張育成紀念品中排第三，其他依序為百安紀念球棒12萬元、動力火車尤秋興以10萬元標下第15號全壘打實戰球棒等。

張育成該場義賣21項商品共募得114萬2900元，扣除活動成本後，平均捐贈給家扶基金會、泰源國中小棒球隊、沐風關懷協會、紅葉棒球隊以及中華長照協會共5個單位。張育成當時表示，感謝球迷們的踴躍支持，希望透過每年的公益活動，能幫助更多小朋友築夢，並為台灣爭光。

球迷表示，希望張育成今年在大聯盟能維持好表現，但戲稱擔心國防部長越來越紅後，以後拍賣的紀念品也將隨之水漲船高，球迷們的荷包恐負荷不了。