總統蔡英文29日啟動民主夥伴共榮之旅，黨政人士詮釋，總統此行走出穩健、民主、世界3條台灣主流民意路線，例如過境洛杉磯將與美國眾議院議長麥卡錫會晤，經過綿密籌劃，與美方共同控管可能的中國風險，展現處理國際事務的穩健、務實，更為台灣贏得國際支持。

蔡總統29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

熟悉對外事務的黨政人士受訪表示，民主夥伴共榮之旅，蔡總統要走出穩健、民主、世界3條路線。歷經3年大疫，全球地緣政治跟供應鏈都產生結構性變動，這3年，台灣在許多領域都站上關鍵位置。

該人士表示，透過這次出訪，蔡總統除了要感謝民主夥伴持續「挺台灣」，也代表著總統要走出台灣的「3條路線」，確立台灣在疫後的國際政經局勢的關鍵地位，持續貢獻良善力量。

第一、穩健路線：過去3年國際社會關注、挺台力道來到高峰，但總統維持一貫穩健作風，保持「得到支持不冒進」的行動原則，贏得國際社會的互信支持。

黨政人士說，這次過境美國的行程安排上，台美間有充分溝通，在高度的默契下進行安排。例如，在美國洛杉磯與麥卡錫會晤，即經過綿密而謹慎的溝通籌劃，與美方共同控管可能的中國風險，這不僅展現蔡總統執政以來處理國際事務的穩健、務實，更為台灣贏得不斷的國際社會支持。

第二、民主路線：台灣位處威權主義擴張的最前沿，台海和平穩定牽動印太區域的發展格局，近年來，中國的威脅與日俱增，但蔡總統仍保持一貫的「遇到壓力不屈服」，帶領台灣堅守自由民主價值，成為國際社會良善的力量。

黨政人士說，這次在出訪之前，中國除持續在台海周邊升高軍事威脅，更操作宏都拉斯斷交，但蔡政府並沒有因此停下走向世界的腳步，照常安排出訪，這樣的堅持也讓台灣受到國際民主夥伴的支持。

該人士舉例，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），即無畏中國壓力訪台力挺。蔡總統也在出訪登機前，表達對世界挺民主台灣的感謝，而台灣會持續在國際社會，站在民主前線捍衛民主自由。

第三、世界路線：過去3年全球疫情，全球地緣政治跟供應鏈都有結構性的變動。台灣在這幾年間，與國際社會攜手合作防堵疫情、援助烏克蘭、支援土耳其震災，讓世界看見台灣是國際的良善力量。此外，台灣優秀的各類產業表現，尤其如半導體高科技產業，都讓台灣在國際站上關鍵位置，成為全球不可或缺的合作夥伴。

黨政人士表示，世界很大，相較於前總統馬英九選擇走進中國，蔡總統則堅定走向世界。總統此行也標誌著，民主台灣會靠自己的力量，走向世界交朋友，民主的台灣也會挺住世界的民主，走出穩健、民主、世界這3條台灣主流民意的路線。（編輯：謝佳珍）1120330