隨著中國殲-20隱形戰機加速量產，各界都在猜測中共這款最先進的5代戰機數量已達到何種規模。西方對殲-20數量估算差異不小，從150餘架到近300架不等，近期英國軍事研究機構發表報告認為，已服役的殲-20數量約150架，並將在今年內超越美軍F-22的機隊數量。殲-20加速產量主因是改用國產發動機，不只會在數量上對F-22形成優勢，未來每年新服役數量還將逼近美國空軍F-35A新增數量。

同樣是美國之外的5代戰機，中國殲-20受到西方媒體的注意不只高過俄羅斯的Su-57，甚至還高於屢屢出狀況的F-35。由於外界對殲-20的了解有限，相關的討論更增加不少神秘感，尤其是近幾年殲-20開發出改良型與雙座型，每次在網上流傳出不同外型的殲-20諜照都成為熱門話題。

這幾年殲-20仍在不斷地試驗與改進，除了引進最先進航電設備外，也研發了改良型與雙座型。圖為成都飛機公司公布漆成黃色的殲-20雙座型試驗機。（圖／網路）

日前倫敦國際戰略研究所( IISS )的報告指出，雖然目前多數的研究機構仍認為從性能參數上比較，F-22依然是能力最強的空優戰機，但是報告特別指出，殲-20不只性能上持續改良，它在服役數量上將很快地超越F-22。何況已停產多年的F-22未來數量將持續減少，殲-20將以更快的速度增加，兩款5代戰機數量差距將會持續擴大。

網上經常傳出各種新款殲-20改型諜照，都引起大陸網民與外國軍事媒體的熱議。圖為停在機棚內的各種殲-20改款試驗機。（圖／網路）

IISS總幹事兼首席執行官奇普曼(John Chipman)在這場名為「軍事平衡2023」線上研討會上表示，過去5年中國戰機數量激增，雖然新的航空母艦更吸引媒體的目光，新式戰艦的投資也在持續，中共空軍也開始使用國產發動機部署其先進戰機，快速增加5代戰機服役的速度。

2021年已有西方推測殲-20的裝備總數可能接近150架，但同年洛馬公司F-35產量已達到142架，F-35一年的產能相當於殲-20服役5年的裝備量。（圖／央廣軍事）

這場研討會上提供的數據顯示，中共解放軍至少已有150架殲-20A戰機已在服役中，按這個速度，今年內一定會在數量上超越F-22。F-22總共生產195架，包括8架測試機和187架量產機，但經過事故與災害損毀，目前僅170多架仍在服役中。目前美軍開發出造價較低的F-35來替代F-22，但除了最早期的產品，其他的F-22仍可望持續服役到2030年代。

西方軍事專家一開始並不認為殲-20能對美軍構成威脅，其中一個因素就是殲-20產量始終維持在較低的水平。（圖／中國軍網）

殲-20從2016年12月正式服役列裝後，西方軍事專家一開始並不認為殲-20能對美軍構成威脅，其中一個因素就是殲-20產量始終維持在一個較低的水平，遠不及同年美國F-35每年近50架的產量。後來F-35在美國的盟友間推廣開來，F-35產能迅速擴大，到2021年已有西方軍事專家們推測殲-20的裝備總數可能接近150架，同年洛馬公司在一年內生產F-35達到142架，幾乎是一年的產能相當於殲-20服役5年的裝備量。

美軍的研究人員曾對媒體表示，中國只有成都飛機公司能生產殲-20，而成飛還承擔著殲-10C戰機的生產，就算要提升殲-20產能，短時間內也很難實現。不過去年成飛為加速殲-20量產，除了新增最先進的脈動生產線之外，還把殲-10戰機的生產移交給同為中航公司下屬的貴州飛機公司。因此今年在成飛的殲-20產能不只會超過50架，甚至可能接近或超過100架大關。

原本在成飛公司製造的殲-10C，去年起已移往貴飛公司生產，讓成飛公司擴大殲-20的產能。貴 飛公司在網上發表的圖片透露殲-10C（圖中圈起）加入生產行列。（圖／網路）

相較之下前幾年殲-20量產速度較慢還有些其他原因，例如過去幾年正處於軍用電子技術爆發期，新技術、新概念快速冒出，因此殲-20的研發著重於改型與採用新技術與設備改進，各種新概念的殲-20快速更新，不久前新技術應用迭代速度趨緩，才開始就最新的成果加速量產。此外，雖然改用國產發動機，但擴大發動機產量需要一定的過程，而需要同款國產發動機的機型也有數種，殲-20無法獨佔。部份分析人士認為，殲-20加速量產也有地緣政治風險的考量，共軍領導層認為必須加速新式武器存量與人員訓練，以應對隨時可能爆發的軍事衝突。

前年珠海航展公開展示換裝國產發動機後的殲-20，雖然如此可以加速量產，但是等著用國產發動機的不是只有殲-20。圖為換裝前後比較上略有差異。（圖／新浪軍事）

至於殲-20何時有望在年產量與總產量上超過美國的F-35，以目前洛馬公司的F-35產能已突破1000架的情況觀察，這個目標很可能相當長時間內都難以超越。不過，F-35量產有半數是銷往他國，加上F-35有A、B、C共3款，交付給美軍的F-35中大約有半數是空軍使用的F-35A，如果殲-20擴大量產順利，倒是有可能在幾年內追上美國空軍F-35A每年新服役的數量。不過這種分析沒有太大的意義，因為美軍的F-22仍在服役，就算中國的殲-35艦載機也開始服役，但從5代機的總量來說，美國仍會遙遙領先，何況未來幾年內可能就會看到6代機出現，屆時又會形成一場全然不同的競爭態勢。