台灣缺蛋問題持續延燒，農委會3月底前將專案進口500萬顆雞蛋，鋪貨在超市、量販。針對台灣缺蛋的真正原因，農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘表示，根據農委會最新資料，111年我們已經養了4500萬隻雞。為什麼會不夠吃？那是因為產蛋率愈來愈低。

林裕紘29日在《關鍵時刻》節目中表示，台灣是以大概2萬頭小型的雞場為主，至於這些雞場為什麼下蛋率低？像一隻雞在這裡要風吹日曬雨淋，甚至還要被跳蚤咬。之前雞蛋出現殘留芬普尼的問題，就是因為這些雞露天飼養，跳蚤就進來了，便用蟲藥把跳蚤驅除，才會有芬普尼的問題。

林裕紘接著指出，這些雞不單運動沒有空間，還要忍受冷、熱、跳蚤咬，導致心情不好，心情不好就會吃不下，吃不下就不下蛋了，所以台灣的下蛋率才會這麼低。

林裕紘接著表示，根據農委會最新資料，111年我們已經養了4500萬隻雞。為什麼不夠吃？那是因為產蛋率愈來愈低。因為禽舍根本沒有辦法擋住極端氣候。天氣冷時，若是密閉場，有煤氣可以加溫；可是如果是露天場，加溫就沒有任何功用，每次寒流來時，10幾度的環境，光是人就受不了，何況是雞，所以產蛋率才會一直下降。

林裕紘表示，農委會要面對這些問題，並且要去改變。農委會很清楚它底下85%的蛋，是來自這些開放式的場，遇到寒流、損傷後，是恢復不了的。前年他就提到禽流感的問題，根本也沒有解決，蛋的供應怎麼會恢復。可是農委會到了國會殿堂卻講「沒問題」，1月會恢復、2月恢復、3月恢復，到現在3月，卻說完蛋了，都是禽流感害的，我們要從國外緊急進口雞蛋。