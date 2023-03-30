總統蔡英文29日出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，展開「民主夥伴共榮之旅」，期間並將過境美國，蔡總統登機前向送機官員及媒體揮手致意。（資料照，范揚光攝）

總統蔡英文29日啟程出訪中美洲友邦，由於過境美國期間將會晤眾議院議長麥卡錫，為防中共大規模軍事恫嚇，國安會祕書長顧立雄此次未隨行，而是坐鎮國內因應突發狀況。前立委蔡正元認為，蔡英文與副總統賴清德兩人沒有一時很密切的共識，所以蔡英文此時不可能叫賴清德坐鎮，況且賴清德平常沒接觸機密公文，交給他不是很危險嗎？前民進黨立委郭正亮此時突然脫口喊了一句：「她本來沒有要他選啊！」

針對國安會秘書長顧立雄此次未隨蔡英文出訪，蔡正元29日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，真是耐人尋味。照理說，應該是賴清德來做坐鎮國內的工作，不過很清楚的，賴清德和蔡英文在這方面，沒有像蔡英文和顧立雄那麼麻吉。

主持人馬千惠直問，蔡英文不信任賴清德嗎？蔡正元回應說，沒有一時很密切的共識，現在不得已讓賴清德浮上檯面，本來民進黨主席不姓賴，是姓鄭，因為2022年地方選舉，賴清德才有出線的機會，所以蔡賴兩人沒有互信。不可能這時叫賴清德坐鎮，而顧立雄本來要陪蔡英文出訪，這時只好乖乖在國內坐鎮。

蔡正元接著指出，這完全不合體制，蔡英文叫副總統、國防部長做事，還有點道理。但國安會秘書長是幕僚，並不是首長，蔡英文可能情急之下沒有辦法，但他仍忍不住批「下不為例」。他更認為，由此可見，顯然賴清德對國防、外交算是很外行，機密公文看得不多、接觸得也不多，蔡英文也不讓他接觸，所以平常沒接觸，交給他不是很危險嗎？

此時，前民進黨立委郭正亮突然脫口喊了一句：「她本來沒有要他選啊！」蔡正元表示，「你不要講那麼白」。