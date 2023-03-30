梵蒂岡表示，高齡86歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天因為呼吸道感染，住進位於羅馬的一家醫院，將需要住院幾天。

法新社報導，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）發表聲明指出：「教宗方濟各最近幾天訴說自己有些呼吸困難。」

他表示，教宗已住進羅馬傑梅利醫院（Gemelli Policlinic）進行檢查，結果顯示他有呼吸道感染問題，將需要幾天的適當住院治療。

此外，布魯尼也指稱，已排除教宗感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。（譯者：陳正健）1120330