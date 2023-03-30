法新社報導，查爾斯三世在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）主辦的國宴上指出：「我們並肩保護和推動共同的民主價值觀。」
查爾斯三世提及：「今天，當我們與烏克蘭站在一起捍衛自由和主權，面對無端的侵略時，這一點得到充分的體現。」
此外，查爾斯三世也誓言，他將竭盡所能促進英德兩國關係。（譯者：陳正健）1120330
英國國王查爾斯三世（King Charles III）今天在德國柏林進行他即位以來首次國是訪問。他表示，英國與德國團結一致支持烏克蘭，對抗俄羅斯的無端入侵。
法新社報導，查爾斯三世在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）主辦的國宴上指出：「我們並肩保護和推動共同的民主價值觀。」
查爾斯三世提及：「今天，當我們與烏克蘭站在一起捍衛自由和主權，面對無端的侵略時，這一點得到充分的體現。」
此外，查爾斯三世也誓言，他將竭盡所能促進英德兩國關係。（譯者：陳正健）1120330
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