法新社報導，查爾斯三世在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）主辦的國宴上指出：「我們並肩保護和推動共同的民主價值觀。」

查爾斯三世提及：「今天，當我們與烏克蘭站在一起捍衛自由和主權，面對無端的侵略時，這一點得到充分的體現。」

此外，查爾斯三世也誓言，他將竭盡所能促進英德兩國關係。（譯者：陳正健）1120330