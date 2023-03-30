32歲女星薔薔（林嘉凌）因個性直率、身材火辣，深受不少粉絲喜愛，積極經營YouTube頻道的她，今（29日）透露被製作團隊拖去爬百岳，才剛爬100公尺就坐在路邊休息想放棄，好不容易攻頂更是「擺臭臉」拍照，牙癢癢直呼「真的恨死了！」

薔薔今（29日）在IG限動發文表示，最討厭登山的她偏偏被團隊帶去拍攝「爬山企劃」，而且還是挑戰百岳之一的合歡山，讓她忍不住抱怨真是要人命，「真的恨死了！爬到腳很痛，風又大、一直喘，很痛苦。」

薔薔坦言，愛美的她鞋櫃只有優雅的高跟鞋，如今卻要穿上粗獷的登山鞋，做自己不喜歡的事，讓她很是痛苦，不過她隨即轉念一想，「要有成功人士的心胸，就要勇敢嘗試所有的事物，包括自己不喜歡的事」，最終還是硬著頭皮攀爬，怎料才剛爬了100公尺，她便氣喘吁吁地坐在一旁休息，放棄念頭直衝腦門。

薔薔透露，由於無法接受穿上登山裝，於是便自己加工、搭配一身的爬山行頭，怎料竟一路被其他山友點名「看裝扮就知道第一次爬山」，讓她忍不住直呼，「有這麼明顯嗎？不過我覺得很時尚。」

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