百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯，育有2個可愛的兒子蔡桃貴、蔡波能，夫妻倆經常在社群平台上分享生活點滴。去年，4歲的蔡桃貴已經正式去上幼兒園，不過近日卻反覆發燒，就連醫生也檢查不出病因，讓蔡阿嘎忍不住直呼，「到底是什麼新型病毒這麼厲害？」

蔡阿嘎昨（28日）在社群平台發文表示，蔡桃貴沒有任何感冒症狀，既不是確診也不是感染腸病毒或腸胃炎，但是整天燒了又退、退了又燒，好在體力與精神都與平常無異，這也讓他憂心地向網友們詢問，「最近有人的孩子，也跟蔡桃貴一樣症狀嗎？」

蔡阿嘎透露，帶著反覆發燒的蔡桃貴就醫後，經過抽血、照X光檢查都找不出病因，「醫生也檢查不出是什麼病毒感染，只能觀察再觀察...到底是什麼新型病毒這麼厲害？」

貼文曝光後，掀起大批家長留言熱議，「可能是腺病毒或玫瑰疹，我的小孩這兩種症狀都發生過，祝早日康復」、「這很像玫瑰疹的感覺，很多小孩學齡前好像幾乎都會得過？小孩子只要留意精神、食慾等都正常，就先觀察」、「最近在流行，醫生也不知道是什麼病，只要多休息就會好。」

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