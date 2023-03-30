日本一名25歲型男名廚「崎楓真」擁有帥氣外貌及精湛廚藝，其所開設的高級日料店「IZUKU」深受不少政經名人、貴婦喜愛。怎料，日前他因涉嫌私闖民宅並對女子猥褻，遭到警方逮捕，不過他則否認犯案。

綜合日媒報導，崎楓真於1月15日凌晨6許，闖入一名年約20多歲的女子住處，並趁其熟睡時強吻、摸胸，受害女子當下多次反抗，但仍無法逃脫惡狼的魔爪。據悉，該名受害女子是崎楓真的高中學妹，目前在某間餐廳任職。

然而，崎楓真遭到警方逮捕時則否認犯案，「我喝醉了！不記得！」並指出將與律師一起對該案進行說明。據調查人員透露，崎楓真犯案時是跟隨住戶一同進入受害者的公寓，並在女子的房間逗留數小時，多次做出猥褻行為。

報導指出，由崎楓真開設的日本高級料理店「IZUKU」一直是銀座的人氣名店，包括上市公司社長、知名企業董座、議員、貴婦名人等皆是座上賓，且多次受邀為日本億萬富翁「前澤友作」舉辦的家庭派對掌廚，如今淫狼行徑被爆出後，想必名聲也將大受衝擊。

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