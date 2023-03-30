石姓男子在東眼山跑山時「炸盤」，前煞車完全失靈，碟盤外圍已變成白色並裂開毀損。（被害人提供）

石姓男子在東眼山跑山時「炸盤」，前煞車完全失靈，最後靠後煞停住，並請貨車來載下山。（被害人提供）

光芒 碟盤爆開，公司連產品責任險都沒，使用車友不是骨折就是受傷 處理態度極度消極 出事就躲避 《毅起灣給》EP 8 Ft: 將軍大。（毅起出門YT授權）

日前以介紹跑車為主題的YouTube頻道《毅起出門》一部關於機車碟盤事故的影片「光芒碟盤爆開，公司連產品責任險都沒」，在機車相關網路社群引起熱議，影片迄今超過16萬點閱。在影片裡因購買名貴碟盤改裝，原想讓煞車性能更好、更安全的車主，近日出面向媒體投訴，表示花了4萬元買2片該廠牌碟盤，改裝在BWS機車上，跑不到300公里，月初載老婆到東眼山出遊，慢速情況下，碟盤竟裂開、俗稱「炸盤」，完全失去煞車作用，只能靠後煞減速，避免在山裡摔車慘劇。

煞車碟盤「炸盤」的受害車主石姓男子（右）與Ric（左），協同替他們拍攝影片的頻道主「毅哥」，出面受訪，投訴廠商的碟盤安全性，且竟然沒保險。（胡欣男攝）

改裝機車的車友賣了「光芒」煞車碟盤，跑沒300公里就「炸盤」，與YT頻道主拍影片怒控廠商。（翻攝自「毅起出門」YT）

改裝機車的車友賣了「光芒」煞車碟盤，跑沒300公里就「炸盤」，與YT頻道主拍影片怒控廠商。（翻攝自「毅起出門」YT）

36歲石姓男子怒批：「本想讓車子性能更好、更安全，沒想到是跟鬼請藥單！廠商太惡劣！」他在東眼山驚險煞停後，檢查發現碟盤裂開，裡面疑似僅是鐵製，氣得大罵：「根本是詐騙集團！」事後還驚覺，碟盤商根本沒有「產品責任險」，他氣得找YT頻道主、杜卡迪車隊桃園分會長蔡兆宇投訴，並拍攝影片提醒其他車主，安全才是最重要，同時表示將循法律途徑保障自己權益。

石姓男子在桃園賣精品眼鏡，與擁有上億超跑Bugatti等名車的「將軍」鄭維元是舊識，將軍認他作乾兒子。YT影片中，綽號「毅哥」的蔡兆宇開頭就先請來將軍，開著他的Bugatti到車行，討論要幫乾兒子「討公道」。

石與將軍等人前往機車材料行，與「光芒」碟盤的業務敘述「炸盤」經過，該業務自稱公司碟盤是從國外進口原料，再於台灣自己製作；對於炸盤，他說「完全就是過熱」所致，表示願意重新做一塊碟盤賠償，並將毀壞的碟盤送給專家檢測，但石姓男子等人眉頭一皺：「沒找出問題，再做一塊一樣的碟盤，會安全嗎？」

機車碟盤的業務在影片裡說，如果炸盤出車禍，「那就開始談醫藥費的賠償」。（翻攝自「毅起出門」YT）

眾人更發現，原來「光芒」碟盤並無產品責任險，石姓男子當場驚呼：「OMG！」原來2片4萬、約是原廠10倍價格的碟盤，竟無保險。最讓眾人氣結的是，當他們質問：「遇到這種炸盤狀況，如果車禍，你們公司怎麼處理的？」豈料業務竟說：「那我們就可以開始談醫藥費的賠償等等之類的...」

Ric則是炸盤後真的車禍，當時煞車失靈，撞上左轉不讓的汽車，左手掌骨斷5節。（被害人提供）

另名也安裝光芒碟盤的車主、游泳教練「Ric」，也一起出面向媒體投訴，表示他的Honda紅牌重機與另部勁戰，花了8萬買3片碟盤。Honda去年10月底在麗寶賽道檢查時，就裂了，11月9日騎勁戰在大直通北街，遇到左轉不讓的「三寶」。以他經驗，當時應有時間煞住，但就是煞車突然沒反應，「鬆了」，然後撞上，左手掌骨斷5節，送醫開刀住院5天，到本月28日都還在回診。

「他說要賠我3塊新的碟盤？鬼才敢用！」Ric說，光芒碟盤問題，其實在3年前其他電動機車已吵得沸沸揚揚，後來不了了之，廠商換名字繼續賣，業務不敢明說，但也脫口而出，一年來「至少」賣了10幾套，他把經歷PO在網路，不少車主都有類似經驗，甚至還有大陸車友在YT影片下留言，質疑其品質，因該碟盤在大陸也有銷售。

針對碟盤事故，生產、販售光芒碟盤的「釧機公司」負責人吳騰飛在臉書公開聲明指出，發生原因為2021以後YAMAHA BWS車款採用的2023版本一般畫線碟盤樣式，其切削加工設定不適合該材料與設計導致瑕疵，正進行召回。日後BWS該車款同設計的產品，皆會更改製程確保安全性，至於其他的現行小車款式則無此問題。

對於此次有問題的產品，他表示依據產品保固立場，事發當下已向車主提議全額退款，影響所及的零組件協助後續修復或買回處理，待車主確認後進行。他說，經由此次事件，公司理解投保產品的責任險有其必要，目前已提交保險公司做投保審查。29日他也向記者表示，已經完成投保，會努力提供更完善的產品與服務。

不過多數車友仍不埋單，紛紛留言痛批，有網友就說：「連保險都沒有，還敢出來開公司，沒保險就算了，良率差到蠻多消費者都出來說話 ，難怪大多人都追求有名的牌子，中小廠真的要加油...」還有自稱也買了該碟盤的大陸網友說，本不想挑起兩岸矛盾，不想回應，感謝博主，終於有人站出來說真話了，這廠商真太讓人失望了。