《AIR》奧斯卡金像獎得主薇拉戴維絲 飾演迪洛絲喬丹（華納兄弟提供）​

《Air》劇照，克里斯塔克出演Nike高階主管（華納兄弟提供）

《Air》劇照，班艾佛列克出演Nike創辦人（華納兄弟提供）

《Air》劇照，麥特戴蒙出演Nike籃球大師（華納兄弟提供）

將在4月5日上映的全新傳記電影《Air》，講述當年還沒沒無名的麥可喬丹（Michael Jordan）搭上Nike剛成立的籃球部門，最終以Air Jordan系列風靡全世界，撼動潮流文化。該片找來三位奧斯卡金像獎得主班艾佛列克（Ben Affleck）、麥特戴蒙（Matt Damon）、薇拉戴維絲（Viola Davis）演出，這也是班艾伏列克第四度執導的電影，在此之前他已以《亞果出任務》（Argo）摘下奧斯卡最佳影片獎。

班艾佛列克直接表示，《Air》不是關於麥可喬丹的故事，但沒有麥可喬丹就不會有這個故事，因此在籌備過程及拍攝過程，班艾佛列克堅持要獲得麥可喬丹本人的首肯及祝福，麥可喬丹本人也指明一定要「她」薇拉戴維絲出演母親的角色。薇拉戴維絲曾以2017年的電影心靈圍籬（Fences）摘下奧斯卡金像獎最佳女配角，也是首位獲得表演獎大滿貫（奧斯卡獎、艾美獎、東尼獎）的非裔演員，精湛演技及對角色高標準的要求讓麥可喬丹堅持一定要有「她」。

談到要選出飾演麥可喬丹的演員，導演班艾佛列克表示：「傳奇人物無法被超越無法被詮釋」，最終決定放手讓「麥可喬丹」凌駕於電影之上，成為整部電影的靈魂及核心，就算沒有人「飾演」麥可喬丹，也能在該片感受到滿滿的喬丹魅力。

班艾佛列克及麥特戴蒙是好萊塢知名的好友檔，他們在1997年共同執筆了《心靈捕手》（Good Will Hunting）的劇本，他們初次的嘗試拿下他們的第一次奧斯卡最佳劇本。此次兩人再次合作，劇組氛圍嗨到不行。小班更自爆自己是克里斯塔克（Chris Tucker）的小迷妹，肖想想跟他合作N年終於如願。曾以《尖峰時刻》（Rush Hour）系列在亞洲紅極一時的克里斯塔克此次在電影中出演Nike高階主管，與班艾佛列克、麥特戴蒙三人尬戲，將片場的合作火花完美呈現到大銀幕。