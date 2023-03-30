「清明節」是華人慎終追遠、緬懷先人的重要節日，不論國內外，各地民眾都會在這段期間返鄉祭祖，幾乎成為全民運動。不過，大陸遼寧省一名男子近日到墓園祭拜祖先，隨後發現周圍明明半個人影都沒有，汽車雷達顯示器上卻顯示車旁有滿滿的行人，甚至還有騎士經過，讓他感到毛骨悚然。

綜合陸媒報導，遼寧省瀋陽市一名男子日前開車到陵園祭祖，當時園區明明沒人，但汽車雷達顯示器上卻顯示車周圍有行人，影片引發熱議。不過，有網友認為，這並不是靈異事件，自從汽車自動駕駛和雷達系統普及後，越來越多的車出現類似情況，大概率只是一些系統小故障，或者是因為干擾等問題導致。

事實上，類似事件早已不是第一次發生，2021年2月，一則拍攝於福建廈門的視頻顯示，一輛特斯拉獨自在隧道內行駛，此時兩邊的車道並沒有其他車輛，不過特斯拉的中控螢幕卻顯示右側有公車經過。當事人稱，類似公車的物體只在隧道前半程出現過，後半則消失不見，然而當時隧道內並沒有其他車輛。

無獨有偶，2021年1月，國外一位特斯拉車主也在Twitter上傳了一則視頻；只見特斯拉經過一處墓地時，雷達能隱隱約約識別到人的輪廓，中控也出現了眾多「行人」，然而此時路面上卻一個人都沒有。不可否認，特斯拉的自動輔助駕駛技術有其獨到之處，但雷達誤偵測卻成為埋在駕駛者身邊的定時炸彈。

更多 CTWANT 報導