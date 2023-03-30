林莎、元元日前聯手推出寫真書《友達以上，莎元滿滿》，讓大家探窺兩人私下互動，姣好身材更是一覽無遺。身為新一代女神，她們各自在IG坐擁近百萬粉絲，卻不時會收到瘋狂粉絲傳訊騷擾，甚至有人曾想買林莎的原味絲襪，開價30萬問賣不賣。

元元（左）、林莎曾經是同門，經過五天外景，成為無話不談的好友。（圖／尖端出版提供）

林莎、元元過去是同門師姐妹，個性一個內斂一個外放，相當互補。元元自承以前社會經驗不多，又加上講話過於直接，遇到不喜歡的人，會當面告訴對方「我討厭你」，導致工作氣氛不佳，林莎除了適時地提點她，還會充當和事佬幫忙解決問題，給予許多幫助，久了元元也學會如何圓融地與他人相處。雖然工作忙碌，倆人不常碰面，但元元將林莎視為家人，「遇到事情一定會先跟她講」。

林莎（右）個性沉穩、加上社會歷練，能給予元元許多實質建議。（圖／尖端出版提供）

2人的好感情外界有目共睹，許多網友常敲碗許願她們合拍寫真書，沒想到林莎真的向出版社提議，促成這次合作，讓元元又驚又喜。為了更貼近私下生活，她們事前與攝影團隊一齊討論主題，其中一場裹浴巾的場景，林莎無預警伸手翻看元元的上圍，元元坦言那時是她第一次和對方「坦誠相見」，但她絲毫不扭捏，更說：「林莎應該做什麼我都不會嚇到，因為她就是很頑皮，愛鬧我。」

元元媽認為拍寫真非常健康，鼓勵女兒捕捉年輕最美的樣子。（圖／尖端出版提供）

她們不吝嗇於展現好身材，家人也非常支持，林莎爸爸甚至會花錢捧場，「他都滿支持我，會分送給親朋好友，我回家的時候他們會拿來簽名！」元元媽媽因經營美髮店，是個善於愛打扮的辣媽，看到元元的辣照反而吐槽尺度太保守，「我媽看過很厲害的，要我再加油，她覺得寫真穿很多會跟IG照一樣，她喜歡女生性感，要我拍下身材最好、最青春的時候，所以她看到我出都很開心。」

外型甜美可愛的林莎，經常收到狂粉私訊騷擾，還想花錢買她原味絲襪。（圖／尖端出版提供）

不過她們不諱言經常碰到瘋狂粉絲，其中不乏貼下體照或傳訊要求購買林莎的原味絲襪的人，「他開30萬，還拍一大疊現金給我看，現金上面會放一張紙條寫他的（社群）帳號，叫我加他帳號，想要我跟他當朋友，我就想說怎麼有這麼奇怪的人？」諸如此類的騷擾行徑層出不窮，她們早已見外不怪，元元索性不看陌生人訊息，林莎則因此練就一雙火眼金睛，懂得「選擇性」查看訊息。

因為敢說敢秀，元元（左）、林莎經常是綜藝節目的常客。（圖／取自林莎IG）

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