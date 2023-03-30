一位 60 歲體重約70公斤的女子，半年內瘦了10公斤，一開始她蠻開心變瘦，眾人也稱讚她變瘦，但因家人發覺她氣色不佳，因此她做了健檢，醫師發現她眼白有淡黃色，進一步檢查發現，她胰臟頭有一顆2.5公分的腫瘤，竟是胰臟癌二期。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師在其臉書粉專指出，該名婦人健檢時被醫師發現「眼白有點淡黃色」，便建議她再自費多做一個項目，原本還抗拒說不用，但經過孩子苦勸「覺得還是檢查看看」，才因此揪出胰臟頭腫瘤。再加上她出現體重急遽下降情況，討論後還是決定開刀。

陳榮堅表示，該女子的腫瘤經過開刀化驗結果為「胰臟癌1B期」稱為第二期，已屬運氣較佳，因為絕大部分的胰臟癌患者，在發現要開刀時，都已是第三期以後了，所幸她早期發現並治療，後續的電療或化療可選擇要做或不做，至今追蹤已2年多狀況穩定。

陳榮堅說明，當時曾一度掙扎是否要開刀的原因為，胰臟癌不像胃癌、大腸癌，發現有腫瘤時可先切一塊化驗，確認為癌症再開刀；胰臟癌要切片時，必須穿破腸子或穿破胃，再過胰臟進行切片，一旦決定要開。以該名女子長在胰臟頭，需要切胃的遠端、十二指腸、胰臟頭、膽管及膽囊，萬一切片化驗結果是良性的，有些人會覺得很不甘願。

陳榮堅曾提醒，胰臟癌有3大症狀，民眾可自我檢查，包括莫名出現黃疸，例如眼白變黃；上腹部不舒服，尤其是左上腹有悶悶不舒服的；體重莫名減輕。