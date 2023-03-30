喝豆漿到會底抗癌還是致癌一直是女性關心的話題，黃豆中的大豆異黃酮是一種植物性雌激素，研究指出，大豆異黃酮攝取對於婦癌的發生率有降低作用，不過一名女性表示，天天喝豆漿補充植物性雌激素，沒想到竟得了乳癌了；對此，營養師許睿涵直言，「容不容易得到婦科相關疾病機率，其實與肝臟解毒功能好不好有關。」

許睿涵在臉書發文指出，不管是豆漿中的大豆異黃酮、身體自己製造的雌激素，任何進入到體內的分子，第一步都是先送往肝臟這個中繼站，才會決定下一步要去哪，尤其是有致癌性或是傷害的毒性物質更需要經過肝臟解毒作用，把它們轉變成為水溶性的化合物，才能隨著糞便或尿液離開人體。「所以沒有肝臟，身體就會像垃圾掩埋場一樣，不斷蓄積物質，最後好的、壞的都會慢慢腐爛。」

許睿涵解釋，肝臟解毒第一階段路徑，將毒素由大分子切成小分子，改變毒素級性；接著進入第二階段，在毒素上添加新分子進行中和，確保毒性可以壓至最低。

肝臟解毒會經過兩階段。（許睿涵提供）

許睿涵提醒，平常飲食均衡，以原型食物為主，才能把肝臟解毒所需要的營養素補齊；她推薦對肝臟解毒有幫助的食物，包括大白菜、油菜、青江菜、青花菜、白花菜、高麗菜、紫甘藍、芥菜、白蘿蔔。

至於黃豆製品對於婦癌的影響，營養師李婉萍表示，食物中的大豆異黃酮結構類似人體雌激素，有植物性雌激素之稱。截至目前為止，許多研究文獻都指出，吃豆腐、豆乾等豆製品不會增加乳腺癌、子宮肌瘤等風險，也不會直接讓體內雌激素含量變多，適度的大豆異黃酮能反而有助平衡身體。