高端與韓國疫苗廠GC Biopharma季節流感疫苗開發合作案，在台已拿到藥證，由於近來不斷受到各方攻擊，高端疫苗以澄清稿的方式聲明，對於特定人士攻擊與抹黑，公司深感失望與遺憾。對於悖離專業知識、企圖誤導大眾認知等不實言論，已委託律師評估並採取應為法律行動。

高端的聲明稿中指出，醫藥產業具有高度專業性並由複雜的全球供應鏈組成，疫苗產品最終成品的無菌製程分裝，也是十分常見的產業鏈專業分工事項。例如，國內疫苗產業中，早年國光疫苗係以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，而後陸續建立自有產能，近年國光也接受中國大陸、以及美國充填代工，協助全球疫苗供應。這種醫藥品或疫苗產品的多製造廠全球分工模式，不管在疫苗抗原或原液充填製程，實質為產業鏈全球化的一部分，並未有可議之處。

國光生技就高端公司發出的澄清說明中提及自家流感疫苗的部分，嚴正聲明表示，國光係於國內生產疫苗原液並充填為成品供應。公司於2015年執行並完成總數兩千多人的人體臨床試驗後依法經查驗登記領證上市，其後每年供應國內民眾施打，並每年均執行施打後安全性調查且呈報主管機關。

國光生技指出，以目前國內的四價流感疫苗而言，除國光外，其他進口疫苗包括賽諾菲(法國)、GSK(英國)及東洋代理的澳洲廠牌疫苗都曾在其本國執行完整人體臨床試驗後核准上市，在台灣經過投標供貨後亦均執行施打後安全性調查。