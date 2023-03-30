同時，隨著上海門市「瓦城」及「十食湘」於2月結束營業，瓦城在中國大陸已無門市據點。瓦城表示，集團以「深耕台灣、拓展美國」作為主要目標，經審慎評估後決定暫緩中國大陸市場開發，閉店對整體營運影響相當有限，中國大陸子公司將轉型為採購中心。

瓦城2022年第四季合併營收12.29億元，季減1.51％、年增3.16％，創同期新高。但營業利益0.46億元，季減達68.23％、年減達55.83％，為近6年同期低點。稅後淨利0.2億元，季減達82.69％、年減達74.39％，每股盈餘0.62元，雙創同期新低。

累計瓦城2022年合併營收45.39億元，年增7.32％、創第三高，毛利率雖下探49.2％新低，但營業利益1.68億元、年增9.76％，使營益率略升至3.71％、自谷底回升。不過，受業外虧損拖累，稅後淨利1.1億元、年減達31.26％，每股盈餘3.62元，雙創上櫃以來新低。

瓦城表示，集團去年貫徹財務管控，全面進行精實門市政策，針對獲利不佳門市進行相應調控、留優去劣，以達有效控制成本及提高集團營運績效。同時，也積極擴大數位轉型投入，奠定未來3～5年餐飲產業科技的長期發展堅實基礎。

瓦城表示，因上述兩大政策的相關支出增加，使短期財務表現略受影響，但中長期成長動能可期。2023年前2月自結合併營收10.87億元，年增達28.79％、改寫同期新高，展現強勁成長動能，即為去年充分準備後展現的成效。

展望後市，瓦城聚焦多品牌策略搶占市場版圖，目標透過差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色量身打造18家新店、達成雙位數成長。同時，集團回歸初心本源，於泰系料理中尋找新動能，將自行研發推出全新泰式餐飲品牌。

同時，瓦城以台灣為基地打造全球研發中心，整合廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心以及食材生產中心等功能，以世界級規格支援開創多元營運動能，強化集團核心競爭力，看好將成為集團進軍美國、佈局全球的強大後勤戰力。