「上市櫃公司永續發展行動方案」以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」為四大主軸，建構五大面向，包括：引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動ESG評鑑及數位化等。

「引領企業淨零」在去年金管會3月公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」時，已成立工作小組即時回應公司疑義，並持續在各類宣導會中強力宣導。「深化企業永續治理文化」的部分，證交所將配合上市櫃公司永續發展行動方案修訂法規，及透過公司治理評鑑推動，如上市公司獨立董事席次不低於三分之一、薪酬合理化、上市公司獨立董事任期不得逾3屆、提升上市公司女性董事比例等，並規畫2023年訂定永續發展委員會組織規程參考範例。

此外，在「精進永續資訊揭露」的面向，證交所落實政策，推動20億元以下公司編製永續報告書輔導方案，輔以抽查永續報告書，並強化確信機構管理要點，以提升資訊揭露品質。證交所在「強化利害關係人溝通」，亦會配合提前上傳股東會議事手冊及年報資訊，修正資訊申報作業辦法。

「推動ESG評鑑及數位化」面向，證交所目前正積極蒐集外界意見、研議ESG評鑑。同時規畫建置永續報告書數位產製平台，協助企業自動化產製永續報告書。此外，參酌國際準則發展，完備ESG資料庫內容，鼓勵企業揭露多元永續資訊，且推動多元化ESG商品以引導資金流入。另規劃統整ESG相關數據、市場資訊、國內外法規及宣導訊息等，建置整合性ESG資訊平台，預計於7月3日上線。