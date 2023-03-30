清明連假將至，金管會提醒期貨交易人在國內期貨市場休市期間，仍須注意國際金融市場變化情形，若連假期間遇國際金融市場行情鉅幅波動，交易人應即提高風險意識，多加注意帳戶持有部位狀況，並適時繳存較充裕的保證金，以提高自身風險承擔能力。