此外，金管會亦責成各期貨商須加強注意客戶部位狀況及風險控管，倘遇國際金融市場波動達一定幅度，可提醒客戶注意市場波動風險、預先瞭解帳戶保證金可能變化狀況。
金管會指出，期貨商適時提醒，有利客戶安排相關資金調度或規畫持有部位調整方式，以避免在國內期貨市場連假過後恢復交易時，因未及時補足保證金，導致期貨商依受託契約執行代為沖銷。
清明連假將至，金管會提醒期貨交易人在國內期貨市場休市期間，仍須注意國際金融市場變化情形，若連假期間遇國際金融市場行情鉅幅波動，交易人應即提高風險意識，多加注意帳戶持有部位狀況，並適時繳存較充裕的保證金，以提高自身風險承擔能力。
此外，金管會亦責成各期貨商須加強注意客戶部位狀況及風險控管，倘遇國際金融市場波動達一定幅度，可提醒客戶注意市場波動風險、預先瞭解帳戶保證金可能變化狀況。
金管會指出，期貨商適時提醒，有利客戶安排相關資金調度或規畫持有部位調整方式，以避免在國內期貨市場連假過後恢復交易時，因未及時補足保證金，導致期貨商依受託契約執行代為沖銷。
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