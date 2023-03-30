此外，金管會亦責成各期貨商須加強注意客戶部位狀況及風險控管，倘遇國際金融市場波動達一定幅度，可提醒客戶注意市場波動風險、預先瞭解帳戶保證金可能變化狀況。

金管會指出，期貨商適時提醒，有利客戶安排相關資金調度或規畫持有部位調整方式，以避免在國內期貨市場連假過後恢復交易時，因未及時補足保證金，導致期貨商依受託契約執行代為沖銷。

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