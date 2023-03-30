此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，在一銀、合庫、臺銀、華銀、兆豐銀、農業金庫、安泰銀及板信商銀等9家金融機構踴躍參貸下，超額認購達156％，最終以16億元結案，充分顯見銀行團對茂迪營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

茂迪耕耘太陽能產業逾10年，擁有30多年製造業經驗，近年持續優化製程，除提升既有產品轉換效率、良率與品質外，亦致力開發新技術，為國內唯一可供應TOPCon大尺寸太陽能模組廠商，新產品封裝模組轉換效率遙遙領先業者平均水準，可使電廠建置成本下降。

此外，茂迪憑藉高轉換效率的TOPCon產品優勢，積極參與日本國際太陽能光電展，作為立足台灣、開拓國際市場基石，在綠色能源潮流下穩健拓展業務範圍，預期將有助提升營運未來績效及獲利，同時對國內能源轉型做出具體貢獻，使台灣2050零碳排之路大步向前。

彰銀表示，此次聯貸案將茂迪永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，依茂迪永續報告書所列相關表現評估指標達成情形，給予相應的利率減碼，共同為落實ESG努力。