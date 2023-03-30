鋒面影響，氣象專家吳德榮表示，今天中部以北、東半部有雨，氣溫下降，明白天短暫轉晴，接著周六開始是5天清明連假，周六、周日（4月1、2日）中部以北、東半部有局部雨，下周一、二轉晴，出現短暫空檔，下周三晚起鋒面雨帶移入，中部以北、東半部轉雨。氣象局表示，下周四鋒面通過、東北季風增強，全台變天有雨，下周五、六中部地區也有降雨機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今（30日）鋒面影響，中部以北及東半部有局部陣雨；各地氣溫稍降。北部氣溫15至21度，中部16至27度，南部18至31度，東部17至31度。明（31日）白天有短暫空檔，各地轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫回升。

周末開始是5天清明連假，吳德榮表示，連假期間雖然有雨，但不致於「清明時節雨紛紛」，連假期間不下雨的時間還是比較長；周六（1日）華南有雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨；周日（2日）天氣大部分好轉，局部地區仍有短暫降雨的機率。下周一至周三（3至5日）白天各地大都為多雲時晴，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，氣溫明顯回升，白天暖熱早晚涼。

吳德榮表示，下周三晚起鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨。氣象局也表示，下周四（6日）鋒面通過及東北季風增強，下周五、六（7日、8日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有降雨的機率。