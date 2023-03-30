為了解決台灣嚴重的缺蛋問題，農委會近日從國外專案進口雞蛋，現已在蛋荒嚴重的地區展開鋪貨，但雞蛋一上架，很多分店馬上就遭搶光。時事評論員李正皓昨（29）日指出，台灣養雞業的產蛋率相當低下，明明科技這麼厲害，可是養雞舍卻還是相當老舊傳統。

李正皓在節目《關鍵時刻》提到，之前雞蛋在缺的時候，都會說是天氣太冷、禽流蛋、國際飼料太貴等原因，但台灣到現在還有禽流感、天氣的問題，是因為我們還是用老舊傳統的養雞舍，而國際上的雞舍都像日本一樣，水簾式恆溫。

另對於全台灣1613個蛋雞場中，李正皓也指出傳統雞舍占91.7%，現代水簾式恆溫只有8.3%；且傳統的蛋雞場無法杜絕飛鳥、老鼠入侵，衛生很難控管，反觀水簾式雞舍有乾淨的空間、還能控溫、控制濕度，而在恆溫的時候，雞的下蛋率就會比較高。

主持人劉寶傑則說，台灣傳統雞場產蛋率約0.52顆、日本現代化養雞場產蛋率0.84顆；台灣蛋雞每隻一年產190顆蛋、日本一年卻能產出305顆，兩者產蛋率差了3成。李正皓怒批，要確保台灣農業穩定，農委會有沒有責任介入去輔導或補助小的蛋農，「為什麼台灣科技這厲害，農業這麼差；那是因為科技業有張忠謀，農業只有陳吉仲，檔次就差很多。」