台灣目前缺蛋問題嚴重，進口的外國蛋更在昨（29）日於量販通路販售後，短時間就被橫掃一空。對此，《中時新聞網》直播節目《街頭大聲公》昨前往北市街頭採訪，收集民眾心聲，不少有買到進口蛋的民眾表示，價格是有比較高，有小吃店老闆更砲轟，農委會只會拿錢去補助蛋農，卻解決不了禽流感問題，市面上也依舊有缺蛋問題，老百姓真是太冤枉了。

農委會昨表示，進口雞蛋陸續運送到各洗選廠作業，29日起先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，例如雙北地區，並於4月1日起，擴大到全台主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。未來持續辦理進口，自4月起每月進口量可達3000萬顆以上，配合國內生產逐漸穩定，預期雞蛋的供給與需求可逐漸平穩。

《中時新聞網》直播節目《街頭大聲公》記者昨前往台北市萬華區街頭採訪民眾，共計有8位民眾參與此次街訪，許多人雖然都有買到蛋，但也提到，價格與以前相比有更貴一些，而有一位沒買到蛋的民眾表示，他已經兩個禮拜沒買到蛋了。

有一位小吃店老闆受訪時則直言，這次會缺蛋是政策的問題，因為禽流感每年都會有，農委會的專家不去改善雞舍環境，只是拿老百姓的錢去補助雞農，市面上依舊缺蛋，老百姓真是太冤枉了，「選這些人有什麼用？禽流感幾十年都搞不好，神經病！」另外，小吃店老闆也提到，他現在進20斤的蛋要1500元，而過去只要300-400元。