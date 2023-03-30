配合政府進口雞蛋販售政策，滿足消費者民生需求，統一超7-ELEVEN於3月30日起販售進口蛋10入裝/盒，售價68元，效期為14天，盒裝蛋品將於台北市、新北市逾900間限定7-ELEVEN門市陸續到店販售，因貨量有限，每人限量1盒、售完為止。

統一超表示，為滿足民眾就近採買需求，7-ELEVEN將持續積極爭取全台門市販售專案進口盒裝雞蛋，後續供貨以政府調度為主。

全家便利商店亦將於3月30日起開賣常溫進口蛋10入裝/盒，售價68元，將配送至苗栗、台中及南投中部地區420間店舖販售，每人限購1盒、售完為止，全家表示，將積極配合政府蛋品相關供應及調度，盡力滿足消費者蛋品需求。

萊爾富4月1日將於台北市、新北市120家萊爾富指定門市販售常溫進口蛋，一盒10顆，每盒售價68元，每人限購一盒，售完為止。

此外，萊爾富門市也持續供應國內的生鮮蛋品，如CAS認證的生鮮蛋品，以確保蛋品的衛生安全。同時，萊爾富亦會積極配合政府蛋品相關供應及調度，盡力滿足消費者蛋品需求。